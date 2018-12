Circunstâncias factuais

As inúmeras greves e reivindicações que coabitam na União Europeia (UE), no presente, são consequência da falta de capacidade dos partidos políticos e dos Governos em proporcionarem uma justiça social e ecológica. Por isso, era expectável a junção de vozes a clamar por uma maior resiliência para continuarem a enfrentar a vida quotidiana e exigirem soluções convincentes para evitar o aquecimento global do planeta. Circunstâncias que como diria Miguel Torga é necessário que alguém grite para que a voz abale os adormecimentos dos responsáveis e que, obviamente, são contextualizadas pelos coletes amarelos e verdes. Todavia, é deplorável o comportamento daqueles que aproveitam estas ocasiões para criar um cenário hostil, de pilhagem e destruição. Factos que suscitam a necessidade imperiosa de travar a onda de movimentos e partidos da extrema-direita cujo alvo é ferir o coração do Velho Continente e fomentar a divisão entre os europeus.

Manuel Vargas, Aljustrel

A miséria do nosso país

Um professor que se encontre no penúltimo escalão da tabela de vencimentos em Portugal significa que, comparativamente ao ordenado mínimo em Espanha, aufere menos de dois ordenados mínimos daquele país! (858.55 euros é o valor do ordenado mínimo espanhol). Relativamente ao salário mínimo francês, um professor português que esteja no penúltimo escalão ganha mais uns cêntimos (o ordenado mínimo francês passará a ser de 1598 euros em 2019).

É claro que as economias da Espanha e da França são mais pujantes e o PIB destes dois países é mais rico do que o nosso, mas, estes exemplos dão-nos a ideia de quão pequeno é o vencimento do docente em Portugal (2.º ciclo, 3.º e secundário). Está ao nível do proletariado daqueles países, o que quererá dizer que uma parte da dita classe média baixa em Portugal está-se erodindo. Já lá vão muitos anos desde que se fez a revolução do 25 de Abril. Uma das várias razões porque a revolução avançou foi para que o nosso pobre e atrasado país pudesse alcançar o nível de desenvolvimento dos países que, ao tempo, constituíam a CEE. Por isso é que entrámos no clube em 1986. Decorridos todos estes anos continuamos a marcar passo.

Os professores portugueses estão, finalmente, proletarizados (até os deputados ganham mais que um professor!).

António Cândido Miguéis, Vila Real

As leis e a boa fé

Que um ministro seja gestor de uma empresa familiar e se esqueça de renunciar ao cargo antes de tomar posse é ilegal. Que desconheça essa incompatibilidade é estranho. Que se trate de uma sociedade criada na véspera da sua entrada para o Governo é bastante estranho. Que não haja sanção por, supostamente, ter agido de boa -fé e ter corrigido posteriormente não é coisa de um Estado de Direito, regido por leis.

Mas, sendo assim, um dia que eu seja apanhado em excesso de velocidade irei declarar ter sido sem intenção e, tendo rectificado logo a seguir, não havendo razão para ser sancionado. Se por distracção me atrasar no pagamento de um imposto e corrigir no dia seguinte, também sou perdoado? Ou há leis… ou não há… e convém que haja, a sério.

Carlos J F Sampaio, Esposende

