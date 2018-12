Polícia francesa prossegue investigação em Estrasburgo e continua mobilizada para os “coletes”

Chérif Chekatt foi morto pela polícia de Estrasburgo na quinta-feira à noite, mas as investigações ao ataque de terça-feira no mercado de Natal daquela cidade francesa, prosseguem. Sete pessoas próximas do suspeito dos disparos que tiraram a vida a quatro pessoas e deixaram 12 feridas foram detidas para interrogatório, numa decisão que, de acordo com o Ministério Público, tem como objectivo “identificar eventuais cúmplices ou co-autores que o possam ter ajudado ou encorajado”.

A quarta vítima mortal do ataque, um jornalista italiano de 29 anos, foi confirmada esta sexta-feira e um dos feridos entrou em coma, revelou a procuradoria.

Segundo o procurador Rémy Heitz, entre os detidos encontram-se quatro membros da família de Chekatt – os pais e dois irmãos. As restantes três pessoas são próximas do cidadão francês, nascido em Estrasburgo. Nem estes indivíduos, nem o homem de 29 anos, que esteve em fuga durante 48 horas, aparentam, porém, ter qualquer ligação a grupos ou redes terroristas, avançam as autoridades francesas.

Em declarações à rádio Europe 1, o ministro do Interior Christophe Castaner contestou a reivindicação do ataque por parte do grupo jihadista Daesh, catalogando a comunicação que fez, na quinta-feira, como “oportunista”. “Não há nada que indique ou que sugira que Chekatt fazia parte de uma rede ou que estava a ser protegido por ela”, afirmou.

As autoridades assumem, no entanto, que o suspeito se tenha radicalizado na prisão. Condenado 27 vezes por crimes comuns – roubos, violência e assaltos – Chekatt esteve preso em França, na Alemanha e na Suíça.

Chérif Chekatt morreu perto do bairro de Neudorf, onde morava, na sequência de um tiroteio que envolveu três polícias locais. Depois do ataque no mercado de Natal – que reabriu esta sexta-feira – entrou num táxi e desapareceu dos radares.

Durante dois dias mais de 700 polícias participaram numa caça ao homem na região circundante de Estrasburgo, cidade situada no Leste do território francês e junto à fronteira com a Alemanha. Os polícias que o mataram não faziam parte das forças mobilizadas para a operação. Encontraram o suspeito na rua, que disparou quando percebeu ter sido identificado. Acabou por ser morto.

O nível de ameaça terrorista mantém-se no máximo em todo o país e o Governo anunciou um reforço de 1800 soldados, que estarão particularmente destacados junto aos mercados de Natal.

Devido ao ataque em Estrasburgo – mas também das medidas anunciadas por Emmanuel Macron para acalmar a contestação social em curso em França –, o executivo tinha pedido aos Coletes Amarelos para evitarem manifestar-se no sábado. Mas os protestos nas ruas estão a multiplicar-se. Nesta sexta-feira, milhares de estudantes e trabalhadores sindicalizados manifestaram-se em Paris exigindo aumentos nas pensões e melhores condições sociais.

Os apelos foram entendidos pela ala mais à esquerda do Parlamento e por algumas facções dentro movimento como uma tentativa de “instrumentalização” da tragédia, pelo que são esperados novos protestos.

Nesse sentido, e de acordo com os media franceses, milhares de polícias vão estar novamente mobilizados em várias cidades do país – oito mil só em Paris –, para evitar que as manifestações redundem em actos de violência e vandalismo, como aqueles que se verificaram nos últimos quatro fins-de-semana em França.

“Vamos estar preparados para o pior cenário”, assumiu à rádio RTL o chefe da polícia Michel Delpuech.

