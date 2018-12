Prémio Sakharov: do galardão à rede que luta pelos Direitos Humanos

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

No sétimo episódio do programa, a jornalista Joana Filipe conversa com João Ruela Ribeiro, jornalista do PÚBLICO que esteve em Bruxelas para assistir à entrega do prémio Sakharov a Oleg Sentsov.

Ouvimos também a conversa com Asma Kaouech, da Tunísia, e Salome Zurabishvili, da Geórgia, activistas apoiadas pela bolsa Sakharov, um programa intensivo de capacitação destinado a activistas de todo o mundo promovido pelo Parlamento Europeu.

Na série A Europa que Conta, na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar ao eurodeputado João Pimenta Lopes, que substituiu Inês Zuber na representação do Partido Comunista Português, o que fez na última semana.

