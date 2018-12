Câmara de Lisboa já entregou quase seis mil cartões Navegante Escola

A Câmara de Lisboa já entregou perto de seis mil cartões Navegante Escola a alunos do primeiro ciclo das escolas públicas e privadas desde o início do ano lectivo, disse à agência Lusa o vereador da Mobilidade.

Os primeiros cartões Navegante Escola foram entregues no início de Setembro, mas a medida já havia sido anunciada em Janeiro pelo então vereador da Educação, Ricardo Robles (BE), entretanto substituído por Manuel Grilo.

Além de usarem o documento para se identificarem na escola, os alunos até aos 12 anos podem também viajar de forma gratuita nos transportes públicos do concelho com este cartão.

O município esperava entregar o Navegante Escola a cerca de 14.200 alunos das escolas públicas do primeiro ciclo de Lisboa no início deste ano lectivo.

"A câmara tem-se esforçado para que estes cartões cheguem cada vez mais a miúdos, mas já tínhamos conseguido atribuir cerca de 5.200 cartões na escola pública", cerca de um terço do universo de alunos do primeiro ciclo do concelho, disse o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, em declarações à agência Lusa.

Além destes, o município está também a produzir "cerca de 645 cartões" para serem distribuídos nas escolas privadas que pediram para integrar esta medida, o que começou esta semana.

Segundo o vereador, a câmara está em conversações com cinco estabelecimentos de ensino privados neste sentido.

Fazendo um balanço destes primeiros meses em que a medida está em vigor, e numa altura em que se aproxima o final do primeiro período lectivo, Miguel Gaspar considerou que esta iniciativa "faz todo o sentido", uma vez que "promove a utilização de transporte público não só das crianças, mas também dos seus acompanhantes, sejam os pais ou não", visto que as crianças "ajudam os pais a fazer as melhores escolhas".

"Tínhamos cerca de dois mil cartões atribuídos antes desta iniciativa e agora já emitimos praticamente mais seis mil. Os números estão a aumentar de uma forma muito relevante e muito significativa", referiu o vereador, apontando que "as crianças estão a usar o transporte público cinco vez mais, porque têm exactamente este acesso gratuito ao transporte público até aos 12 anos". Assim, o autarca mostrou-se "muito satisfeito" com o desenrolar da medida.

"Sempre que nós conseguimos entregar estes cartões, — e eu já tive o privilégio de o conseguir fazer algumas vezes pessoalmente —, o sorriso na cara dos miúdos que recebem um cartão que tem o nome deles, tem o logótipo da escola... há ali um sentimento de posse de algo que lhes permite andar no autocarro e no metro, que para eles também é uma aventura, e é de facto sempre muito especial", destacou Miguel Gaspar.

Agora, o objectivo do município é continuar a divulgar esta medida, para que chegue a mais famílias. "Mesmo quando falamos com algumas associações de moradores ou alguns pais, muitos não sabem que as escolas em que os filhos estão, sejam elas públicas ou privadas, podem pedir para ter o cartão Navegante Escola", referiu o vereador, explicando que, para tal, "basta que a escola se dirija à Câmara Municipal e a Câmara Municipal dá todo o apoio para a emissão dos cartão" e assegura os custos.

Ou seja, "isto é sem custo para os pais, sem custo para as crianças, sem custo para as escolas", e a Câmara admite que é "muito importante fazer crescer este número".

