Gaia: Avenida da República entra em obras em 2019

Os canais de transportes públicos da Avenida da República, em Vila Nova de Gaia, vão ser requalificados em 2019, num investimento a rondar os 1,2 milhões de euros, indicou o presidente da câmara, Eduardo Vítor Rodrigues. Em causa está o Plano de Urbanização dessa avenida, cujo balanço da discussão pública vai a reunião de câmara na segunda-feira.

"A ideia é criar na Avenida da República um novo eixo de centralidade urbana, mas que seja crescentemente menos automóvel e mais pessoas. Para isso temos de ter corredores de transporte público eficientes para além do metro", explicou, em declarações à agência Lusa.

A autarquia tem pronta uma candidatura a fundos comunitários para obter financiamento no âmbito do PEDU [Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano], estimando que a obra esteja no terreno no próximo ano e custe cerca de 1,2 milhões de euros.

O autarca de Gaia, distrito do Porto, apontou que "neste momento a Avenida da República é, do ponto de vista do trânsito, um caos". Em termos de "ordenamento", disse, garantindo que o plano é compatível com o metro que ali passa, vai ser assumida em algumas zonas a "construção em altura para libertar espaço público para zonas ajardinadas".

"O projecto integra o reperfilamento da avenida, colocação de cobertura em algumas zonas para embarque e desembarque e compatibilização com o metro. Não faz sentido ter autocarros a subir e a descer a competir com o metro. Vamos fazer racionalização da oferta", disse o autarca.

Transporte fluvial entre Crestuma e o cais de Gaia

O executivo de Eduardo Vítor Rodrigues anunciou também a criação de um transporte fluvial que fará a ligação entre Crestuma e o cais de Gaia, um investimento de dois milhões de euros (um por cada autocarro anfíbio).

O concurso para a concessão deste transporte vai ser lançado entre Janeiro e Fevereiro do próximo ano e deverá estar no terreno até 2020.

As viagens - duas de manhã e duas à tarde, em "autocarros" com lotação para 45 pessoas - terão o custo do Andante. "Comprometi-me a tratar os problemas de mobilidade do interior do concelho e é nesse âmbito que cabe este projecto. O transporte público e o passe único podem ser muito bons, mas temos um problema que é os atravessamentos em hora de ponta", explicou Eduardo Vítor Rodrigues, sublinhando que o rio "pode e dever ser utilizado como alternativa".

À autarquia caberão os custos da concessão, não havendo, para já, estimativas dos valores em causa. O licenciamento depende agora da Agência do Ambiente e da Área Metropolitana do Porto.

A pensar nos turistas, a autarquia está ainda a preparar autocarros anfíbios para ligar a Afurada e o Centro Histórico de Gaia. Nestes veículos, disse, haverá uma "novidade mundial" que porá os visitantes a usar óculos de realidade aumentada. Para quê? Os turistas poderão, por exemplo, cruzar o Douro rodeados de balões de São João.

