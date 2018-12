Sete ideias para sair esta semana

Em nome de Potter

Porto - Mercado do Bom Sucesso

Dia 15 de Dezembro

Quem passar pelo Mercado do Bom Sucesso pode dar de caras com Harry Potter e outras personagens saídas do universo criado por J.K. Rowling. A Potter Party convida os fãs da saga para uma noite de feitiços, poções e guloseimas de sabor esquisito, com cheiro a Natal. O programa inclui uma feira de livros, jogos, leituras, aulas e brindes com a butterbeer, especialmente feita para a ocasião. A celebração vem com um cenário à medida inspirado em Hogsmeade, a pequena aldeia da Grã-Bretanha habitada unicamente por seres mágicos, que fica perto da escola de Hogwarts. Tudo trajado a rigor e de varinha em punho, como manda a etiqueta.

Horário: das 20h às 22h30.

Grátis mediante inscrição em potterparty.pt

Foto Avex Classics International

Ao ritmo de Amadeus

Lisboa - Fundação Calouste Gulbenkian

Dia 16 de Dezembro

O Coro e a Orquestra Gulbenkian interpretam a banda sonora ao vivo do filme Amadeus (1984), realizado por Miloš Forman, que adapta a peça homónima de Peter Shaffer, centrada na rivalidade entre Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri na corte do Imperador José II de Áustria. O repertório utilizado é dos dois compositores. A direcção está nas mãos do maestro Ludwig Wicki.

Horário: às 17h.

Bilhetes de 20€ a 40€

Foto DR

A olhar para os bonecos

Évora - Biblioteca Pública

De 17 a 22 de Dezembro

São uma das formas tradicionais mais puras do teatro de marionetas. Nascidos na aldeia alentejana que lhes emprestou o nome, os Bonecos de Santo Aleixo trazem textos oriundos da chamada literatura de cordel, em pequenos corpos feitos de madeira e cortiça, e vestidos com um guarda-roupa próprio. As marionetas de varão apresentam-se acompanhadas de música (ou cantigas) ao vivo, no seu palco em miniatura: um retábulo de madeira e tecido, com pano de boca, cenários de cartão e candeias de azeite para iluminar. Em cena está o Auto do Nascimento do Menino Jesus.

Horário: segunda a sábado, às 18h30.

Bilhetes a 6€

Foto Nelson Garrido

Com cordas

Guimarães - Centro Cultural Vila Flor e outros espaços

De 18 a 30 de Dezembro

Na última quinzena do ano, intérpretes, pedagogos e investigadores de renome mundial fazem da cidade vimaranense a capital da guitarra. Os números não deixam os créditos por mãos alheias: à quinta edição, o FIGG - Festival Internacional de Guitarra de Guimarães apresenta-se com 15 concertos, 14 masterclasses, três conferências, o Concurso Internacional Cidade de Guimarães e vários workshops. No alinhamento encontram-se nomes como André Madeira, Mak Grgic, Brian Head, Julia Trintschuk, Giulia Ballaré, Vinicius Perez, Katarzyna Smolarek, Yuki Saito, Judicael Perroy ou Simone Rinaldo.

Grátis (concertos)

Foto Teresa Dias Coelho

Lugares, Paisagens, Viagens

Portimão - Museu Municipal

Até 3 de Março

Atravessar Culturas Através dos Tempos - Lugares, Paisagens, Viagens é o nome da exposição que reúne uma selecção de obras da Colecção Gulbenkian, do Museu de Portimão e de coleccionadores locais e evoca "uma atmosfera algarvia e mediterrânica, com referências marítimas, greco-romanas e orientais". A mostra tem o carimbo Gulbenkian Itinerante, o projecto que, até 2020, leva o espólio da fundação a vários pontos do país, recuperando uma das suas principais marcas e herança: a descentralização e democratização do acesso à arte.

Horário: terça, das 14h30 às 18h; quarta a domingo, das 10h às 18h.

Grátis

Foto DR

Diz que é impossível...

Lisboa - Teatro Tivoli BBVA

Até 1 de Janeiro

… mas Luís de Matos, o mais premiado ilusionista português, aí está para desafiar as leis do mundo real e mostrar que (quase) tudo é exequível. Impossível ao Vivo é o novo espectáculo do mágico, que além da assistente e bailarina Joana Almeida se rodeia de elementos da Momentum Crew – grupo já coroado campeão mundial de breakdance – e de convidados como o mágico sul-coreano Yu Hojin, o mentalista belga Aaron Crow ou a dupla de ilusionistas Tá na Manga. Tudo temperado com o mistério e a interacção com o público que caracterizam o anfitrião.

Horário: ?sessões às 17h e às 21h30 (dia 15); às 21h30 (dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29); às 16h30 (dias 16, 23 e 30); às 18h (feriados 25 de Dezembro e 1 de Janeiro).

Bilhetes de 10€ a 24€

Foto DR

No Natal, sê generoso

Palmela

De 14 a 16 e de 21 a 23 de Dezembro

Palmela despede-se do programa Experiências com Sabor com os Fins-de-Semana Gastronómicos Natalícios. A terra-mãe de vinhos aposta na divulgação da cozinha e produtos locais através de experiências inovadoras nos restaurantes associados. Com o moscatel como estrela da ementa, entre pratos e sobremesas, encontram-se iguarias como o bacalhau em cama de pêra flamejada, o lombo de porco, a pizza com passas de uvas, a mousse de chocolate ou a serradura. É o Natal sentado à mesa, bem regado e acompanhado com vinhos generosos.

