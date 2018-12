Ministra defende que "todos ganham" com acordo assinado e anuncia contratação de 56 trabalhadores

"É um dia extremamente importante para o Porto de Setúbal e naturalmente para a economia portuguesa, mas acima de tudo para todos os trabalhadores do Porto de Setúbal." Foi assim que a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, resumiu nesta sexta-feira o acordo assinado entre o Governo e os trabalhadores do Porto de Setúbal. O acordo, assinado durante a conferência, põe fim à greve às horas extraordinárias.

Depois da ameaça de uma paragem forçada na fábrica de Palmela, a solução para salvar os cerca de 21 mil carros da Volkswagen que aguardam escoamento foi anunciada nesta quinta-feira, desbloqueando a produção dos carros da Autoeuropa quando a Volkswagen que estava já a ponderar desviar para Espanha os motores destinados a Portugal.

A ministra do Mar anunciou ainda a contratação imediata de 56 trabalhadores, bem como a contratação a curto prazo de mais dez trabalhadores.

Ana Paula Vitorino elogiou a participação activa de todas as partes e afirmou ainda que não foi equacionada a requisição civil.

A ministra vincou que a negociação não foi feita "sob pressão" e que "todos os dias foram conseguidas pequenas conquistas". "Tudo é para ser resolvido tão depressa quanto possível e tão devagar quão necessário", acrescentou.

Ana Paula Vitorino sublinhou a preocupação com a eliminação da precariedade" dos trabalhadores, criticando os "conceitos ultrapassados" que existem no Porto de Setúbal e "recuperar a rota de investimento do Porto de Setúbal que permite continuar a rota de investimento na economia nacional e da península".

