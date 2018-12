FC Porto e Benfica em busca da Taça Intercontinental

O plantel masculino do FC Porto e a equipa feminina do Benfica rumaram à Argentina, com o objectivo de trazerem a Taça Intercontinental para Portugal pela primeira vez. A competição — que teve uma edição experimental em 2017 — regressou ao quadro competitivo do hóquei em patins, com organização da World Skate. O torneio será disputado entre hoje e domingo, no tradicional formato de final a quatro.

Os portistas defrontarão na meia-final os argentinos do Club Leonardo Murialdo, campeões pan-americanos. A partida será na noite desta sexta-feira, às 22h30, e terá transmissão em directo no Porto Canal. Se conseguirem ultrapassar o primeiro desafio, os "dragões" irão encontrar o Barcelona, campeão europeu e vencedor da Taça Continental, ou o Concepción Patín Club, vice-campeão pan-americano.

Em declarações à agência Lusa, Guillem Cabestany, técnico do FC Porto, afastou o rótulo de favorito para o torneio, confirmando porém o bom momento de forma vivido pelos “azuis e brancos”: "Favorito a conquistar o troféu não acredito, porque também estão outras três equipas com muito nível no torneio. As equipas argentinas, quando jogam em casa, multiplicam o seu esforço. Depois, se conseguirmos chegar à final, estará ou o Concepción ou o Barcelona, que também são rivais de alto nível. A nível desportivo estamos bem e vamos para a Argentina com a sensação de que a equipa está num bom momento. E sabendo que estamos a jogar bem, é óbvio que vamos para esta competição para ganhar e para tentar trazer um título internacional”.

O FC Porto espera colocar um ponto final à maldição “blaugrana”, caso encontre o Barcelona na final da competição. Os portistas já deixaram fugir oito finais europeias para os espanhóis. Apenas este ano, os “dragões” foram derrotados na Liga Europeia — disputada no Dragão Caixa — e para a Taça Continental, jogada em Barcelos. A hegemonia da formação comandada por Eduard Castro é notória, com os espanhóis a somarem 23 títulos internacionais, mais do que qualquer outro clube europeu.

“Águias” ambiciosas

Também a comitiva “encarnada” de hóquei feminino fez a viagem para a América do Sul. Com um arranque avassalador no capítulo interno — 53 golos marcados nos primeiros quatro encontros da zona sul do campeonato nacional —, as “águias” não escondem a ambição de conquistar o troféu internacional.

"Vamos defrontar no primeiro jogo as campeãs da Argentina, têm jogadoras internacionais e vai ser um jogo difícil para nós, mas também para elas. Acreditamos nas nossas capacidades e estamos a trabalhar no intuito de ir lá para disputar a Taça Intercontinental para a ganhar. O Benfica não pode pensar de outra forma", afirmou à agência Lusa Paulo Almeida, técnico da equipa feminina de hóquei em patins do Benfica.

Foto "Águias" têm dominado no panorama interno DR

O emblema argentino Conception será o adversário inicial numa final four completa pela equipa espanhola do Gijon e a formação argentina do Talleres. As "águias" entram no rinque às 22h30 de sábado, numa partida que será transmitida na World Skate TV. A final feminina será disputada em San Juan, no mesmo pavilhão onde se jogarão as partidas masculinas.

As jogadoras do clube da Luz têm como objectivo a conquista da primeira edição do torneio na vertente feminina. "Sabemos que estamos entre as melhores equipas do mundo, é disso que é feita esta Taça Intercontinental. Esperamos um jogo difícil, um jogo equilibrado, mas um jogo onde vamos dar tudo por tudo para vencer. Temos boas recordações das nossas estreias em competições internacionais. Relembro a nossa estreia na Liga Europeia, que no nosso ano de estreia conseguimos vencer. Esperamos que esta boa experiência se repita na Taça Intercontinental", afirmou à Lusa Marlene Sousa, jogadora do Benfica.

