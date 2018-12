Dyego Sousa volta a facilitar a vida ao Sp. Braga

A terceira vitória seguida na Liga permite ao Sp. Braga entrar no fim-de-semana em igualdade pontual com o FC Porto no comando da prova. Um estatuto que alcança à condição e que só foi possível porque conta com um avançado de primeira linha, que acabou com as aspirações do Feirense (4-0) quando o equilíbrio imperava no Minho.

O jogo foi lançado nas bases expectáveis, com os anfitriões a comandarem com bola e a testarem o rigor do posicionamento defensivo do adversário. Colectivamente, através de um futebol mais apoiado, o Sp. Braga não estava a conseguir entrar no bloco do Feirense, por isso variou a estratégia: Goiano arrancou um passe vertical a partir do meio-campo defensivo e lançou Dyego Sousa. O avançado tirou Briseño do caminho e finalizou com classe.

PUB

O Feirense, ligeiramente mais atrevido pelo flanco esquerdo, com Vítor Bruno e Sturgeon em destaque, ainda assustou em dois lances aéreos, mas quem marcou de cabeça foi novamente o Sp. Braga e pelo suspeito do costume. Bruno Xadas cruzou do lado direito, Dyego Sousa fez o seu nono golo na Liga. Brígido, brasileiro em estreia na baliza do Feirense, pouco podia ter feito.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

O intervalo chegava com uma vantagem confortável e os visitantes, em zona de despromoção, estavam obrigados a arriscar um pouco, mas voltou a ser o Sp. Braga a ameaçar. Já com Paulinho em campo (substituiu o lesionado Xadas), os minhotos assumiram o habitual 4x4x2 e Ricardo Horta esteve perto do 3-0 antes da hora de jogo. Não chegou nesse momento, chegaria aos 69', pelo pé direito de... Dyego Sousa, pois claro. O goleador aproveitou uma grande penalidade para assinar o primeiro hat-trick da época e confirmar a ultrapassagem a Bas Dost do topo da lista de melhores marcadores.

A 20 minutos do fim, o brasileiro deu lugar a Ryller para receber a ovação da praxe, e foi já de fora que assistiu ao 4-0, da autoria de Wilson Eduardo, também na sequência de um penálti, a castigar falta de Brígido sobre Paulinho. Estava completa a maior goleada dos minhotos nesta temporada.

PUB