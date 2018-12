Lesão afasta Rafa dos próximos jogos do Benfica

O Benfica informou nesta sexta-feira que o extremo português Rafa contraiu uma rotura muscular na coxa esquerda. Na prática, esta lesão afasta o jogador não só do encontro com o Marítimo, no domingo, mas também dos jogos que estão calendarizados até ao final do ano.

Rafa saiu com queixas do jogo com o AEK, na quarta-feira, logo aos 35'. O internacional português caiu no relvado agarrado à coxa e acabou por ser substituído por Zivkovic. A confirmação da lesão chegou agora, por via oficial, sem que o clube tivesse adiantado mais pormenores.

Depois do embate de domingo no Funchal, para a 13.ª jornada da Liga, em 2018 o Benfica ainda enfrenta o Montalegre (Taça de Portugal), o Sp. Braga (campeonato) e o Desp. Aves (Taça da Liga), sendo altamente improvável que Rafa recupere a tempo de disputar qualquer um destes jogos.

