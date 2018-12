João Cancelo será operado e só regressa em 2019

O defesa direito João Cancelo vai ser submetido a cirurgia devido a um problema no "menisco medial" do joelho, disse o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, na conferência de imprensa de antevisão ao derby de sábado com o Torino.

O internacional português de 24 anos já tinha realizado 15 jogos oficiais pelos "bianconeri", que lideram isolados o campeonato italiano de futebol com 43 pontos, mais oito que o Nápoles. O treinador do conjunto transalpino também revelou que Cancelo só vai regressar aos relvados no início próximo ano.

Allegri também falou de outro português: Cristiano Ronaldo. O número 7 da vecchia signora vai "descansar" num dos três próximos jogos da Juventus, após treinador e jogador terem abordado o assunto. "Falei com ele e disse-lhe que num desses três [Roma, Atalanta ou Sampdoria] vai ficar de fora", adiantou o técnico.

Pelo segundo dia consecutivo, surge um jogador internacional pela selecção A lesionado com gravidade. Na quinta-feira, foi anunciado que Gonçalo Guedes, a jogar nos espanhóis do Valência, tem uma pubalgia e também irá ser submetido a uma intervenção médica.

