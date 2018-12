Olympiacos: O "milagre" que não mascara a crise

Na noite de quinta-feira, a situação era difícil: com apenas uma jornada para ser disputada, o Olympiacos estava obrigado a vencer o AC Milan por dois — ou mais — golos para assegurar a passagem aos 16 avos-de-final da Liga Europa. O certo é que, apesar de todas as fichas estarem do lado italiano, a formação comandada por Pedro Martins conseguiu surpreender o Milan e, com um triunfo por 3-1, empurrou os “rossoneri” para fora da competição. O triunfo foi efusivamente celebrado — com direito a invasão de campo — mas não esconde as dificuldades que o emblema ateniense tem enfrentado nos últimos dois anos.

Foto Adeptos do Olympiacos invadiram o relvado para festejarem passagem GEORGIA PANAGOPOULOU

O perene campeão do futebol grego vive dias complicados no capítulo interno. Terceiros classificados, a oito pontos do líder PAOK, a formação ateniense não tem conseguido acompanhar a regeneração dos rivais. Os reis e senhores do futebol helénico parecem ter perdido a aura dominadora que valeu ao emblema ateniense 17 campeonatos nas últimas duas décadas. Os adeptos dos restantes clubes regozijam o mau momento do rival ateniense, felizes por voltarem a ter uma Liga competitiva.

Por sua vez, os associados do Olympiacos têm-se mostrado cada vez mais descontentes com a espiral descendente da formação controlada pelo empresário Evangelos Marinakis. O último técnico vitorioso em Atenas foi Paulo Bento, despedido no final da temporada 2016-17, após ter conquistado o heptacampeonato para o Olympiacos, série vitoriosa que também envolveu Leonardo Jardim, Vítor Pereira e Marco Silva.

Foto Vítor Pereira conquistou dois títulos ao serviço do clube grego KOSTAS TSIRONIS / REUTERS

O PÚBLICO contactou vários ex-treinadores e jogadores portugueses que passaram pelo clube helénico, mas sem sucesso — cláusulas contratuais impedem antigos funcionários de discutirem publicamente o clube. Conseguimos chegar à fala com Zeca Rodrigues, jogador português que se naturalizou grego e agora alinha pela selecção helénica. O médio representou o Panathinaikos durante seis épocas, nas quais o Olympiacos foi sempre campeão. “Eram a equipa mais forte, economicamente. Tinha sempre um grande encaixe financeiro e conseguiam contratar jogadores de grande dimensão. Acho que foi por isso que foram campeões durante tantos anos”, explica o jogador.

A rivalidade entre os dois emblemas, aliada à hegemonia dos adversários, acrescentava um cariz especial ao “derby dos eternos inimigos”: “Houve jogos que venci, outros em que fui derrotado. Mas era sempre especial ganhar ao Olympiacos. Sentíamos que existia alguma injustiça dentro de campo e queríamos demonstrar que éramos melhor do que eles”.

“Se não for campeão, Pedro Martins não fica no clube”

Para o jornalista do diário Neo Kosmos, Gerard Papasimakopoulos, a crise de resultados prende-se com a falta das receitas provenientes da Liga dos Campeões: “O Olympiacos dominava a Liga e estava habituado a esse dinheiro. É a primeira vez que esses fundos não chegam e, como se pensava, o clube não tinha um plano de contingência”. Nos anos de domínio ateniense, o vencedor do campeonato era o único com acesso directo à Champions. Com o fim do monopólio financeiro do Olympiacos, a Liga grega está a experienciar uma mudança de paradigma, conforme explica Gerard ao PÚBLICO: “Está a haver uma mudança de guarda. O PAOK está a assumir maior controlo e o AEK juntou-se ao clube de Salónia na batalha contra o rival”.

Foto Técnico português soma 16 vitórias em 25 partidas RAUL CARO / LUSA

Mas como é que um clube que estava a anos-luz dos adversários cai tão abruptamente? “O Olympiacos foi mimado pelo sucesso. Despedir técnicos campeões tornou-se normal. Quando não jogavam futebol fantástico ou não tinham lideranças de 20 pontos, mandavam o treinador embora”, explica Gerard. De acordo com o jornalista helénico, Pedro Martins é um sério candidato a ser a próxima vítima do proprietário Marinakis: “Até não está a fazer um mau trabalho. Trouxe jogadores que se adaptam ao estilo de jogo, mas não acredito que fique no clube se não vencer o campeonato”.

400 mil euros em castigos

Evangelos Marinakis é figura conhecida do futebol helénico, pelos métodos motivacionais pouco ortodoxos que utiliza com o plantel do Olympiacos. Na época transacta, num momento em que ainda restava um mês de competição, dispensou os jogadores e multou a equipa em 400 mil euros.

Foto Empresário aplicou castigo pesado ao plantel principal ALKIS KONSTANTINIOIS / REUTERS

“Para alguém que vive na Grécia, um gesto destes não é algo fora do normal. Por isso é que o nosso futebol está a ir pela sanita abaixo”, defende Gerard Papasimakopoulos, apontando o dedo à complacência dos adeptos: “Há mais queixas sobre a forma como Marinakis gere o clube mas, para já, está seguro na liderança. Os adeptos costumam virar-se contra a equipa e culpar os jogadores pelos maus resultados”.

O Olympiacos aguarda, agora, o sorteio da Liga Europa, que se realizará na próxima segunda-feira. Não sendo cabeça de série, os gregos têm uma possibilidade remota de defrontar os “encarnados”, terceiros classificados no grupo E da Liga dos Campeões. Para o campeonato, o Lamia será o próximo adversário, com os homens de Pedro Martins obrigados a vencer para não se afastarem ainda mais da liderança classificativa.

