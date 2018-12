Bis de Jackson na vitória do Portimonense

O Portimonense recebeu e bateu, esta sexta-feira, o V. Setúbal por 3-1, com um bis do colombiano Jackson Martínez (42' e 58'), igualando os sadinos na tabela classificativa, com 17 pontos, em jogo de abertura da 13.ª jornada da I Liga.

Jadson (10') deu vantagem aos algarvios, aproveitando um erro do guarda-redes dos setubalenses, batido na sequência de uma defesa incompleta a cabeceamento de Jackson Martínez.

PUB

PUB

O avançado colombiano acabaria por revelar-se decisivo ao assinar o primeiro bis ao serviço dos algarvios, somando quatro golos na Liga. Dez minutos antes de marcar, Jackson fez um sério aviso, enviando a bola ao poste da baliza de Joel Pereira.?

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os sadinos responderam por Mikel Agu (60'), que reduziu, estabelecendo o resultado final.

PUB