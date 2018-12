Vampire Weekend vão regressar a Portugal para o NOS Alive

Os americanos Vampire Weekend actuarão no dia 12 de Julho no festival NOS Alive do próximo ano. Será o primeiro concerto da banda em território nacional desde 2013. Nessa altura fizeram também parte do cartaz do mesmo festival, o que já havia sucedido também antes, em 2008.

Da actual formação da banda não consta um dos seus membros fundadores, o guitarrista Rostam Batmanglij, tendo a sua ausência vindo a ser compensada por um maior número de músicos em palco. É provável que aquando do concerto de Julho o quarto álbum do grupo já esteja concluído, embora a data de lançamento ainda seja uma incógnita.

Os Vampire Weekend não editam um disco novo desde Modern Vampires of the City, de 2013. O NOS Alive realiza-se de 11 a 14 de julho e, para além dos Vampire Weekend, confirmou já nomes como The Cure, Sharon Van Etten, Smashing Pumpkins ou Ornatos Violeta. Os bilhetes encontram-se à venda em todos os locais habituais a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe geral).

