José Capela nomeado para representação portuguesa na Quadrienal de Praga 2019

O arquitecto e cenógrafo José Capela foi nomeado responsável pela representação oficial portuguesa na Quadrienal de Praga 2019, indica um despacho do Ministério da Cultura publicado em Diário da República.

De acordo com o despacho, a José Capela “competirá planear e conceber a obra objecto da representação nacional em causa, mediante os critérios organizativos e culturais da exposição e de acordo com os objectivos definidos pela Direcção-Geral das Artes”. O Ministério da Cultura justifica esta designação por considerar “o elevado interesse” em assegurar a representação oficial portuguesa na Quadrienal de Praga 2019, que se realizará nesta cidade de 6 a 16 de Junho de 2019.

Capela doutorou-se com a dissertação Operar conceptualmente na arte. Operar conceptualmente na arquitectura, é docente na Universidade do Minho desde 2000, onde lecciona nos cursos de arquitectura e de teatro, e é investigador do Lab2PT.Foi um dos comissários da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010 e do seminário Um Manual sobre Trabalho e Felicidade. Iniciou-se no teatro no Teatro Universitário do Porto e é co-fundador e co-director artístico do grupo Mala Voadora, com Jorge Andrade, sendo responsável pela cenografia dos espectáculos. Foi presidente da direcção da Associação Portuguesa de Cenografia entre 2016 e 2018.

