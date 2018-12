Uma Empilhadora de livros no Teatro Nacional São João

A mais importante e extensa biografia de Samuel Beckett, Damned to Fame – The Life of Samuel Beckett, escrita por um amigo próximo e discípulo do escritor irlandês, James Knowlson, e originalmente publicada em 1996, vai abrir uma nova colecção de livros a lançar pelo Teatro Nacional S. João (TNSJ) no segundo semestre de 2019. “Provavelmente, só um amigo de longa data poderia conseguir o feito de escrever uma biografia de um autor tão doentiamente (ou saudavelmente) privado”, observa Pedro Sobrado, presidente do conselho de administração do TNSJ, cuja programação para 2019 foi apresentada esta sexta-feira.

Projecto há muito partilhado entre o departamento de Edições do TNSJ e o ainda director artístico Nuno Carinhas, a nova colecção, que abarcará vários géneros, da biografia e do ensaio à história e teoria do drama e do teatro, chamar-se-á Empilhadora. A designação poderá soar um pouco estranha, mas interpreta literalmente a ideia de que o nome está em vez da coisa. “É um nome com história”, explica Sobrado. “Acabámos por renunciar ou adiar a aquisição de uma empilhadora eléctrica para o nosso armazém, de forma a viabilizar financeiramente a colecção”.

Além da monumental biografia de Beckett, com tradução de Fernando Villas-Boas, deverá sair ainda em 2019 o volume de ensaios Disowning Knowledge: In Seven Plays of Shakespeare, do recém-desaparecido filósofo americano Stanley Cavell, especialista em Wittgenstein ou Heidegger, livro que Sobrado considera não só “um dos grandes exemplos do diálogo fecundo entre a filosofia e a literatura”, mas também “um marco na bibliografia shakespeariana das últimas décadas”. Inicialmente publicada em 1987 e reunindo então ensaios sobre seis tragédias de Shakespeare, o livro teve uma segunda edição aumentada em 2003, com um novo estudo dedicado a Macbeth.

Outros títulos cujos direitos foram já assegurados e que o TNSJ prevê colocar na Empilhadora em 2020 são Regardez la Neige qui Tombe. Impressions de Tchekhov, do escritor, jornalista e editor francês Roger Grenier, e The Haunted Stage, do influente teatrólogo americano Marvin Carlson.

“Retrato muitíssimo delicado e informado de Tchékhov feito a partir da obra e da correspondência do dramaturgo, bem como de memórias dos seus contemporâneos”, Regardez la Neige qui Tombe saiu em 1992 e foi várias vezes reeditado pela Gallimard, cuja equipa Grenier integrou ao longo de mais de meio século, de 1964 até à sua morte, aos 98 anos, em Novembro de 2017.

The Haunted Stage, cuja primeira edição saiu na University of Michigan Press em 2001, defende a tese de que “o teatro é uma fabulosa máquina de circulação da memória cultural da humanidade”, resume Pedro Sobrado.

