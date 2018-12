Prémio Pessoa 2018 para cientista Miguel Bastos Araújo

O investigador Miguel Bastos Araújo, especialista em biogeografia, é o vencedor do Prémio Pessoa 2018. Tem 49 anos e é um dos maiores especialistas mundiais em alterações climáticas e biodiversidade. No passado mês de Novembro, foi também galardoado com o Prémio Ernst Haeckel 2019.

"O Prémio Pessoa pretende representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses", refere a organização em nota de imprensa.

PUB

Miguel Bastos Araújo, nasceu na Bélgica, e licenciou-se em 1994 em Geografia e Planeamento Regional (na Universidade Nova de Lisboa). Em 1996 obteve o mestrado em Conservação, no University College, em Londres, onde completou também o doutoramento em Geografia, em 2000. É investigador coordenador no Museu Nacional de Ciências Naturais (parte do Conselho Superior de Investigação Científica em Madrid, Espanha), investigador coordenador convidado na Universidade de Évora, e Professor Catedrático convidado na Universidade de Copenhaga e no Imperial College de Londres.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta é a 32.ª edição do Prémio Pessoa. O arquitecto Manuel Aires Mateus, 54 anos, foi o vencedor do Prémio Pessoa 2017.

PUB

O prémio, uma iniciativa do jornal Expresso com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, tem o valor 60 mil euros e distingue uma personalidade portuguesa que tenha tido uma “intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica”.

O júri do Prémio Pessoa 2018 é composto por: Francisco Pinto Balsemão (presidente); Emídio Rui Vilar (vice-presidente); Ana Pinho; António Barreto; Clara Ferreira Alves; Diogo Lucena; Eduardo Souto de Moura; José Luís Porfírio; Maria Manuel Mota; Maria de Sousa; Pedro Norton; Rui Magalhães Baião; Rui Vieira Nery; Viriato Soromenho-Marques.

PUB