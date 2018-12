Liliana quis fazer formação pelo dinheiro, mas já fala no 12.º ano

O risco de pobreza dispara. Cerca de metade dos desempregados vive abaixo do limiar da pobreza. E isso tem muito a ver com a desprotecção social, que atinge pessoas, amiúde ainda jovens, com carreiras curtas ou intermitentes e que, por isso, têm dificuldade em aceder ao subsídio de desemprego. E pessoas, muitas vezes mais velhas, com o tempo de subsídio esgotado.

A síntese é feita pelo sociólogo Frederico Cantante, associado do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, membro do Observatório das Desigualdades e autor do estudo O Mercado de Trabalho em Portugal e nos países europeus – estatísticas 2018.

A tese confirma-se, com facilidade, ao olhar para a estatística oficial. Em Outubro, por exemplo, a Segurança Social pagou algum tipo de subsídio de desemprego a 165.827 pessoas. Nessa altura, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tinha 334.241 inscritos, o que quer dizer que metade não recebia qualquer prestação. A estes haveria que acrescentar quem já nem procura emprego, os chamados desencorajados.

A duração do subsídio de desemprego propriamente dito depende da idade do beneficiário e do número de meses que pagou Segurança Social desde a última situação de desemprego. Quem tem menos de 30 anos tem direito a esta protecção durante um período máximo de 11 meses (mais um por cada cinco anos de descontos). Quem tem mais de 55 anos pode ir até aos 18 meses (mais dois por cada cinco anos de descontos).

O subsídio social depende do rendimento da família. E só pode ser requerido por trabalhadores que não têm condições para aceder ao subsídio de desemprego (inicial) ou que já o esgotaram (subsequente). Também aqui os menores de 30 anos podem receber no máximo 330 dias e os maiores de 50 anos ir até 540.

Já foi pior. O desemprego desprotegido cresceu entre 2008 e 2016. Não só por causa da taxa de desemprego, mas também por se terem apertado os critérios para aceder ao subsídio social e por se ter reduzido o período de atribuição. E diminuiu desde que, em 2016, se criou uma medida de apoio extraordinário aos desempregados de longa duração, que em Outubro chegava a 2740 indivíduos. No próximo ano, será possível quem tem mais de 55 anos prolongar o subsídio social de desemprego até atingir a idade da reforma.

O desemprego tem estado a baixar, chegando a Novembro nos 6,6%, mínimo dos últimos 16 anos. O desemprego de longa duração segue essa tendência. O reingresso no mercado de trabalho, porém, depende de diversos factores. As pessoas com menos escolaridade têm mais dificuldade, nota Cantante.

Fernando Diogo, professor da Universidade dos Açores especializado em pobreza, lembra que uma boa parte das pessoas que estão desempregadas não tem competências sociais e qualificações escolares. “Há aqui um esforço de qualificação da população em idade activa que tem que ser feito em Portugal (onde se incluem as qualificações sociais que antecedem as profissionais como a pontualidade, a assiduidade, a relação com os colegas e com as chefias, a motivação…)”, sublinha.

O investigador não quer “fazer tábua rasa dos esforços que têm sido feitos para qualificar os activos”, mas julga que “basta olhar para as estatísticas da educação para perceber que muito ainda há para fazer sobretudo entre os mais despossuídos”. “A dificuldade portuguesa na educação em geral é especialmente visível nas comparações internacionais, quer no âmbito da União quer no da OCDE”, remata. Ana Cristina Pereira