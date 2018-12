Taxas moderadoras e gestão por privados continuam na proposta do Governo para a Lei de Bases da Saúde

A proposta do Governo de Lei de Bases da Saúde mantém a existência de taxas moderadoras, com isenções e limites máximos de pagamento, a possibilidade de entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderem ser geridos por entidades privadas ou do sector social, embora refira que essa gestão é supletiva e temporária. O diploma faz ainda referência à existência de valores mínimos de financiamento para a saúde.

O documento foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e as linhas gerais da proposta são apresentadas publicamente durante a tarde. Em declarações aos jornalistas antes dessa apresentação, a ministra Marta Temido explicou os quatro eixos da proposta do Governo, que deixa cair em relação à lei de bases actual, que tem 28 anos, a regra de que o Estado deve apoiar o desenvolvimento do sector privado e facilitar a mobilidade dos profissionais entre os sectores público e privado.

“Esta é uma lei que pretende servir o século XXI. Reflecte as tendências a saúde em todas as políticas, a centralidade no cidadão e a saúde global. Por outro lado, é uma lei que procura reflectir as mudanças demográficas e epidemiológicas. A actua lei de bases não fala em cuidados paliativos ou continuados. E esta tem essa preocupação. Há também um abrir de portas à participação das pessoas na construção do sistema de saúde, na definição de políticas, na gestão participada nas organizações de saúde”, começou por explicar Marta Temido.

Sobre a relação entre os sectores público, privado e social, a ministra explica que “a ideia base é que primordialmente a protecção da saúde é assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde” e que a lógica de relação com os sectores privado e social “é de cooperação”. “Entendemos que é aos serviços públicos e ao Estado que incumbe a protecção da saúde, mas obviamente que percebemos que a cooperação entre todos os agentes é fundamental”, disse.

Marta Temido afirmou que tem ser “uma relação de transparência, de conflitos de interesses minimizados, enquadrados, regulados, onde há um Estado mais forte e garantístico do direito à protecção da saúde e a boa utilização de dinheiros públicos e em que os sectores são cooperantes”.

Embora a proposta ainda não seja pública, é já certo que a possibilidade de existirem entidades do SNS geridas por privados ou pelo sector social fica prevista. Este foi um dos pontos mais polémicos da pré-proposta elaborada pela comissão de revisão da lei de bases coordenada por Maria de Belém, que previa que a possibilidade de gestão não publica no SNS. Proposta que caiu numa das primeiras versões da proposta do Governo.

“O que se diz é que gestão dos estabelecimentos do SNS é prioritariamente pública. O que se diz também é que temporariamente, supletivamente, pode ser assegurada por terceiros”, explica a ministra, adiantando que a proposta não refere expressamente a opção pelas parcerias público-privadas ou outro tipo de contratos, como contratos de cooperação semelhantes aos que existem com as Misericórdias.

“Por muito que nos posicionemos do lado de uma gestão pública forte, autónoma, não nos parece que possamos por lei deitar uma espécie de manto sobre tudo o que existe à nossa volta. Neste momento a realidade que temos conta com a gestão privada nalguns estabelecimentos públicos. Coisa diferente seria dizer que iríamos tomar uma atitude de alteração daquilo que é a realidade. Isso não está no programa deste governo”, disse, justificando assim a opção do Governo.

Taxas moderadoras e financiamento

Além das parcerias público-privadas, outro tema de desacordo com o PCP e o BE, partidos que suportam o Governo e que também apresentaram propostas de lei de bases, é a continuidade das taxas moderadoras. A ministra explicou na versão do Governo estão previstas isenções e tectos máximos de pagamento, que são aqui definidos. Semelhante ao que o grupo de trabalho sugeria.

A proposta do BE propunha que todos os actos prescritos por médicos fossem isentos de pagamento. Marta Temido admitiu que no futuro, em legislação própria, esse poderá ser uma opção. “Se a taxa moderadora visa moderar o acesso, o consumo indevido e inútil e se é o prescritor que decide o percurso daquele doente encaminhando para um certo consumo, faz sentido que haja uma isenção. O que nos preocupa é que se deixássemos cair as taxas moderadoras, isso poderia dar azo a um risco de consumo excessivo e desenfreado e contrário aos interesses da sociedade.”

Outra mudança em relação à pré-proposta do grupo coordenado por Maria de Belém tem a ver com o financiamento. Nesse primeiro documento previa-se que o financiamento público se devia aproximar da média da União Europeia. Essa referência foi substituída pela referência à existência de um valor mínimo de financiamento.

“A aproximação à média da União Europeia significa que quando a média sobe nós subimos, mas quando a média desce também descemos. Achámos que poderia ter algumas fragilidades e por isso esta questão da referência a valores mínimos. É pela questão da protecção das despesas e da necessidade de controlar as despesas privados e das famílias que optamos por essa formulação”, explicou a ministra. A definição do que serão esses valores terá de ser posteriormente estudada e definida se a proposta do Governo vier a ser aprovada com esta formulação.

