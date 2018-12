PSD critica Governo sobre hospital de Braga e alerta "ideologia não cura doentes"

O PSD aconselhou "cuidado" ao Governo num eventual regresso do Hospital de Braga à esfera pública porque "funciona bem" com privados, considerando que essa é uma decisão ideológica, que "não cura doentes".

"A ministra da Saúde anunciou que quer mudar o funcionamento do Hospital de Braga. E nós, no PSD, dizemos cuidado", afirmou aos jornalistas Adão Silva, vice-presidente da bancada do PSD, um dia depois de o Governo ter admitido o fim da parceira público-privada e o regresso da sua gestão ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Adão Silva enumerou as boas classificações do hospital, incluindo a taxa de aprovação dos utentes, aconselhando que "em algo que funciona bem não se mexe".

"Há muita ideologia metida no processo e a ideologia não cura doentes", afirmou.

Os sociais-democratas reclamam, assim, que "se deixe se deixe funcionar o que funciona bem" e que "não se meta ideologia no meio de um processo", porque ela "não cura doentes". Além do mais, reivindicou que, a fazer-se, qualquer alteração esta se processe com transparência, da parte do Governo.

Quanto a interesses financeiros e os valores em causa no contrato, o deputado do PSD preferiu não "entrar por aí".

"O Governo que encontre as melhores soluções para isto, por forma a que o hospital continue a ser um bom instrumento, um bom equipamento do Serviço Nacional de Saúde", resumiu.

Na véspera, o ex-líder parlamentar do PSD e deputado eleito por Braga Hugo Soares disse esperar que o Governo "decida rapidamente" a estratégia a seguir na gestão do hospital distrital, afirmando ver com "grande preocupação" o fim da actual parceria público-privada.

Em declarações à Lusa, mostrou ainda preocupação sobre se a decisão do executivo quanto ao Hospital de Braga pode ser condicionada pelo facto de o Governo estar "agrilhoado ao BE e ao PCP".

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou na quarta-feira, no final de uma audição na comissão parlamentar de Saúde, que o Hospital de Braga poderá voltar à esfera do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por "indisponibilidade definitiva" do gestor privado, a José de Mello Saúde, em prolongar o actual contrato de gestão público-privada.

Até agora, não foi lançado um novo concurso para a gestão público-privada e não daria tempo de estar concluído até Agosto de 2019 e, segundo Marta Temido, o gestor privado não está interessado no prolongamento do actual contrato.

O Hospital de Braga foi inaugurado em 2011 pelo então primeiro-ministro, José Sócrates.

