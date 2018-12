Jaime Marta Soares diz que Eduardo Cabrita "tenta dividir os bombeiros"

A carta escrita por Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, na quarta-feira, onde salientava a disponibilidade e abertura do Governo ao diálogo não foi bem recebida na Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP). “O senhor ministro tenta dividir os bombeiros, tentando incutir-lhes inverdades”, atira o presidente da LBP, Jaime Marta Soares.

Na opinião de Marta Soares, a carta é “inqualificável”, tem “falta de sentido ético” e é “intelectualmente desonesta”. O Presidente da Liga acusa o ministério de Eduardo Cabrita de criar “um mau ambiente no seio dos bombeiros” e “atirar achas para a fogueira” em vez de “procurar soluções”.

"Quando efectivamente se procura soluções — já com cerca de 20 dias de atraso — e se marca uma reunião para negociarmos e encontrarmos soluções, o senhor ministro tenta dividir os bombeiros portugueses”, disse o presidente da LBP à TSF.

Os bombeiros estão em protesto desde sábado e sem data de término. No fim-de-semana, as corporações deixaram de responder e transmitir informações operacionais aos comandos distritais de operações de socorro (CDOS).

O braço de ferro foi espoletado pela discussão sobre a nova lei orgânica sobre a Protecção Civil, que os bombeiros consideram remetê-los para um papel secundário.

De acordo com a nova lei, a Protecção Civil deixa de organizar-se em comandos distritais e passa a ser desenhada consoante as áreas intermunicipais e áreas metropolitanas, em estruturas sub-regionais. Uma “manta de retalhos”, definiu Jaime Marta Soares em declarações aos meios de comunicação social no domingo passado, em que “ninguém comanda nada”.

“A autoridade [de Protecção Civil] deve fazer o que se faz em todos os países do mundo, que é coordenar e deixar o comando aos bombeiros e aos seus comandantes”, continuou Marta Soares, reivindicando autonomia de comando.

O descontentamento não é exclusivo da Liga de Bombeiros Portugueses. Também o vice-presidente da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários João Marques disse, nesta quarta-feira que “os bombeiros estão desanimados e descrentes e não se revêem nas declarações que o ministro tem feito” e exige um pedido de desculpas do ministério.

Na quarta-feira, Eduardo Cabrita deixou claro, na carta enviada aos presidentes das associações humanitárias de bombeiros voluntários e respectivos comandantes, que o diálogo está aberto e que a reforma da lei foi pensada para “valorizar os bombeiros” e “incentivar o voluntariado”. Salientou ainda que todos os “caminhos de diálogo estão abertos” para “construir melhores soluções” e concluir o processo.

"Estando o processo de diálogo em curso, foi, para mim, muito surpreendente a decisão, do passado dia 8 de Dezembro, de suspender toda a informação operacional aos respectivos Comandos Distritais de Operações de Socorro”, sublinhou o ministro na missiva.

