Falsas presenças: Negrão defende “sanções” para “atropelos”

O líder da bancada parlamentar do PSD defende que o regulamento interno do grupo tem de ser alterado para reforçar o compromisso dos deputados sobre as suas faltas no Parlamento, e que também deve ter uma “sanção”. Fernando Negrão falava aos jornalistas no final de uma reunião da bancada, que acabou por não votar nenhuma alteração para permitir mais debate sobre a matéria.

Na agenda da reunião desta manhã estava a discussão do regulamento interno da bancada, que só se refere às faltas injustificadas e não às falsas presenças, estando desactualizado. O líder da bancada queria colocar à votação uma proposta que referia o número de faltas injustificadas que os deputados podem dar (o que já está também previsto no regulamento da Assembleia da República), mas os parlamentares pediram mais tempo para apresentar contributos e o assunto voltará a ser discutido em Janeiro.

Ao que o PÚBLICO apurou, a proposta sobre as faltas referia que os deputados só podem dar seis faltas injustificadas por legislatura, sob pena de perderem o mandato, o que ultrapassa o próprio regulamento da Assembleia da República, que aponta para quatro faltas injustificadas por sessão legislativa. A alteração acabou assim por cair, pelo menos por agora.

PUB

PUB

PUB

Atropelos "têm de ter algum tipo de sanção"

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final da reunião, Fernando Negrão defendeu que deve haver “maior exigência e rigor” no exercício das funções dos deputados. Questionado sobre se o regulamento deverá contemplar alguma sanção, o líder da bancada do PSD sustentou que será “um compromisso de honra e uma sanção”, mas não disse qual. “Os atropelos têm de ter algum tipo de sanção”, defendeu, remetendo para o próximo ano o debate sobre o assunto.

No caso da marcação de presença em plenário para as votações (para resultar o quórum), Fernando Negrão reiterou que será feita através de um cartão para reforçar que é o próprio deputado que está a registar-se, uma solução que o grupo de trabalho criado para o efeito vai estudar.

Na reunião, que decorreu à porta fechada, um dos protagonistas do caso das falsas presenças, José Silvano, secretário-geral do PSD, questionou a compatibilidade de altos dirigentes partidários com o exercício do mandato de deputado. Outro social-democrata que teve registo de presença e faltou a um plenário por se encontrar numa viagem partidária foi o ex-secretário-geral José Matos Rosa, que pediu desculpas aos colegas pela situação.

PUB