Mortes com armas de fogo nos EUA atinge máximo em 20 anos

No ano passado, quase 40 mil pessoas morreram nos Estados Unidos em situações que envolveram armas de fogo, um novo máximo desde 1996. O país é um dos seis responsáveis por mais de metade das 250 mil mortes em todo o mundo, juntamente com Brasil, México, Colômbia, Venezuela e Guatemala.

Os números relativos a 2017, divulgados esta quinta-feira pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla original), mostram que 12 pessoas em cada 100 mil foram mortas por armas de fogo. Um valor que contrasta com países que têm um nível de desenvolvimento semelhante ao dos Estados Unidos: 0,2 por 100 mil no Japão; 0,3 no Reino Unido; 0,9 na Alemanha; e 2,1 no Canadá, por exemplo, segundo um estudo publicado em Agosto no JAMA (Journal of the American Medical Association).

Foi em 2017 que ocorreu o tiroteio mais mortífero da história moderna nos EUA, quando 58 pessoas foram mortas, em Las Vegas, pelo atirador Stephen Paddock, que viria a suicidar-se.

Mas os números do CDC mostram que o problema das armas de fogo nos Estados Unidos está a agravar-se, apesar dos apelos para um reforço das leis sempre que se regista mais um tiroteio numa escola, numa igreja ou num centro comercial.

Em 2013, o então Presidente norte-americano, Barack Obama, pediu ao Congresso que aprovasse um reforço das leis de controlo das armas após o tiroteio na escola primária de Sandy Hook, em que foram mortas 20 crianças de seis e sete anos, mas essa iniciativa viria a ser chumbada com o apoio de alguns senadores do Partido Democrata.

E, já este ano, na sequência do tiroteio numa escola secundária na Florida, o Presidente Donald Trump começou por dizer que apoiava um reforço do controlo das armas, mas rapidamente deixou cair a iniciativa.

Das 39.773 mortes registadas em 2017, 60% dos casos foram suicídios, um número que também aumentou em relação a 2000 e a 2010.

Outros estudos, de organizações que defendem um reforço do controlo das armas, como o Educational Fund to Stop Gun Violence, comprovam a ideia de que as mortes por suicídio não ocorrem de forma igual em todo o país. Os estados onde se registam mais suicídios têm leis mais permissivas e mais armas, como o Montana, o Wyoming e o Alasca.

"As pessoas pensam que não se pode fazer nada para impedir os suicídios com armas de fogo. Mas, ao olharmos para estes números, é evidente que o facto de se ter uma arma de fogo aumenta o perigo", disse Dakota Jablon, do Educational Fund to Stop Gun Violence, ao jornal The Guardian.

O número de homicídios com armas de fogo é mais reduzido (14.542 num total de 39.773), mas também tem crescido nos últimos anos – foi de 4,6 por 100 mil habitantes em 2017, subindo de 4,2 em 2015 e de 3,6 em 2010.

