Depois de Estrasburgo, Governo francês pede aos Coletes Amarelos que não se manifestem no sábado

O Governo francês lançou esta quinta-feira um apelo ao movimento Coletes Amarelos, pedindo-lhes que evitem manifestar-se este sábado. Temendo o quinto fim-de-semana de violência em vários pontos de França, o seu porta-voz Benjamin Griveaux disse não ser razoável que voltem a sair à rua, dando como justificação a mobilização das forças de seguranças francesa, na sequência do ataque de terça-feira perto de um mercado de Natal em Estrasburgo.

O principal suspeito do tiroteio ainda se encontra em fuga, depois de ter tirado a vida a três pessoas e deixado feridas outras 12 – sete delas em estado crítico.

“O que pedimos, com responsabilidade, é que as pessoas sejam razoáveis no sábado e não vão protestar”, disse Griveaux à estação televisiva Cnews. “Não é razoável manifestarem-se. As nossas forças policiais e de segurança têm estado intensamente mobilizadas nas últimas semanas e ainda mais por causa do ataque em Estrasburgo”.

O porta-voz do executivo liderado por Édouard Philippe esclareceu no entanto, que apesar do alerta máximo em todo o país, “não foi decidido proibir as manifestações”. A acontecerem, que se desenrolem de forma “ordeira” e “calma”.

A aclaração surge na sequência de apelos mais incisivos por parte de figuras ligadas ao Governo e Emmanuel Macron, como Richard Ferrand (presidente da Assembleia Nacional), Nicole Belloubet (ministra da Justiça) ou Olivier Dussopt (secretário de Estado das Finanças), que afirmaram que o movimento “tem de acabar”.

Marine Le Pen, líder da União Nacional, também assumiu, à France 2, que “as manifestações não podem ter lugar no sábado”.

Griveaux lembrou ainda as medidas anunciadas na segunda-feira pelo Presidente Emmanuel Macron, em resposta aos protestos, para argumentar que os manifestantes “foram ouvidos” e que o Governo “lhes deu respostas”.

O movimento que nasceu nas redes sociais como um protesto ao aumento do imposto sobre os combustíveis transformou-se em poucas semanas numa mega-manifestação contra o Governo e a presidência e favorável a reformas sociais, laborais e na educação.

Em algumas cidades francesas, como Paris, acabou por resultar em confrontos com a polícia e actos de vandalismo em restaurantes, lojas e monumentos, que obrigaram as autoridades a uma mobilização massiva e levaram vários museus e estabelecimentos comerciais a fechar portas.

Para além do Governo, a união sindical CFDT também apelou à contenção dos Coletes Amarelos, alertando para “fadiga extrema” das autoridades. “Quem organiza os protestos deve dizer o que pretende fazer. Mas podemos ver que há uma fadiga extrema na polícia e nos agentes de segurança”, disse o secretário-geral da CFDT Laurent Berger à rádio RFI.

