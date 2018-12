Cessar-fogo em Hudheida é primeiro êxito das negociações sobre o Iémen

O Governo reconhecido internacionalmente do Iémen chegou esta quinta-feira a um acordo com os huthis para uma trégua na cidade portuária de Hudheida, a principal ligação ao mundo de um país onde já morreram à fome pelo menos 85 mil crianças com menos de cinco anos e 20 milhões de pessoas enfrentam o mesmo risco.

“Notícias encorajadoras chegam da Suécia. Progresso políticos importantes, incluindo sobre o estatuto de Hudheida”, escreveu na sua página de Twitter Anwar Gargash, ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, segundo país mais envolvidos depois da Arábia Saudita na intervenção que Riad decidiu lançar em 2015.

Os huthis, uma tribo xiita com laços ao Irão, controlam a maioria parte dos centros urbanos do Iémen, como Hudheida, a cidade portuária no mar Vermelho, e Sanaa, a capital, de onde expulsaram em 2014 o executivo de Abd-Rabbu Mansour Hadi – escolhido com o apoio dos sauditas depois da revolta contra o ditador Ali Abdullah Saleh, na sequência da vaga de protestos no mundo árabe iniciada com a revolução na Tunísia.

A monarquia liderada agora pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman decidiu envolver-se no conflito a pretexto de travar a influência xiita iraniana na sua fronteira Sul: desde então, bombardeamentos destruíram grande parte das infra-estruturas do país e provocaram directa ou indirectamente (fome e doenças) a morte de centenas de milhares de civis, no que a ONU descreve como a maior emergência humanitária actual.

As Nações Unidas conseguiram pela primeira vez em dois anos reunir as duas partes em conversações na cidade sueca de Rimbo para tentar pôr fim a quatro anos de guerra civil, entregando-lhes um “pacote final” de acordos sobre o estatuto de Hudheida, o aeroporto de Sanaa, o apoio ao Banco Central e um esboço de solução política.

O aperto de mão entre os membros das duas delegações acontece no fim destas negociações, no mesmo dia em que o secretário-geral da ONU, António Guterres, se juntou ao seu enviado especial, Martin Griffiths. “Chegaram a um acordo sobre o porto de Hudheida e a cidade vai ser cenário de um reposicionamento mútuo de forças e do estabelecimento de um cessar-fogo geral na província”, afirmou na Suécia o ex-primeiro-ministro português.

Caberá ao representante especial para o Iémen anunciar os pormenores do que foi acordado e uma data para novas consultas. De acordo com jornalistas na Suécia, terá sido ainda possível negociar uma troca de prisioneiros e o reinício de exportações de petróleo e gás para voltar a fazer entrar dinheiro nos cofres do Bando Central iemenita e permitir o pagamento de salários em todo o país. Mas nem tudo estará ainda definido, com os huthis a defenderem que Hudheida seja declarada uma zona neutra e Hadi a querer que fique sob controlo das forças que lhe são leais.

Certo é que “a ONU vai desemprenhar um papel crucial no porto e isto vai facilitar o acesso humanitário e o fluxo de bens para a população civil, e vai melhorar a vida de milhões de iemenitas”, disse ainda Guterres, apelando a Mohammed bin Salman para se juntar às negociações. O secretário-geral espera que este acordo seja “o ponto de partida para o fim da crise humanitária”.

