Estes são os automóveis mais seguros de 2018

A Euro NCAP divulgou esta quarta-feira a lista dos carros mais seguros de 2018. Esta entidade reguladora europeia faz testes de segurança, recorrendo a simulação de acidentes, a todos os automóveis lançados no mercado europeu e atribui-lhes pontuações.

O carro mais seguro do ano é o Mercedes Classe A, que lidera a classificação do segmento de automóveis "pequenos familiares".

PUB

Após avaliações, este veículo compacto da marca alemã obteve mais de 90% na taxa de sucesso de protecção de ocupantes adultos (96%), ocupantes crianças (91%) e peões (92%). No item de assistência à segurança alcançou os 75%.

PUB

PUB

Logo atrás na lista, mas também com cinco estrelas da Euro NCAP, estão o Lexus ES e o Hyundai NEXO, que estão, respectivamente, no topo dos automóveis mais seguros das famílias "grandes familiares" e "off-roaders de grandes dimensões".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Euro NCAP aproveita a divulgação da lista para destacar alguns pontos que dominaram a actualidade automóvel.

Este ano, o novo Fiat Panda foi o segundo carro na história das avaliações desta organização a receber zero estrelas, a nota mais baixa possível.

O regulador também reforçou um alerta dado em Outubro sobre a atenção que as fabricantes e os automobilistas devem ter com as tecnologias de apoio à condução.

PUB