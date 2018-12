Abertas as inscrições para o maior evento de vinhos portugueses no Brasil

Depois de cinco edições no Rio de Janeiro e duas em São Paulo, Vinhos de Portugal volta aos dois principais mercados de vinho do Brasil. As edições de 2019 realizam-se entre os dias 31 de Maio e 2 de Junho, no Rio, e entre 7 e 9 de Junho, em São Paulo. Em Junho passado, 79 produtores participaram da edição carioca e 83 da edição em São Paulo, batendo todos os recordes de participação em edições desde a criação do evento em 2014.

Ao longo dos últimos cinco anos os eventos atraíram 42 mil consumidores e leitores no Rio e em São Paulo e contribuíram para posicionar Portugal como o segundo maior fornecedor estrangeiro de vinhos para o Brasil. Em 2019, a posição dos vinhos portugueses chega ainda mais fortalecida ao mercado brasileiro. Nos primeiros nove meses de 2018, Portugal ocupou o segundo lugar como exportador de vinhos, ultrapassando a Argentina e ficando atrás apenas do Chile. Em 2017 já havia conseguido por um trimestre ficar em segundo lugar nas exportações.

Durante três dias, em cada uma das cidades, os visitantes terão oportunidade de conhecer vinhos portugueses num espaço de prova, permitindo o contacto com produtores em ambiente informal. Serão nove sessões em cada cidade para consumidores e uma destinada a profissionais do sector. Haverá a oportunidade de participar em diversas actividades paralelas, como cursos de vinhos, provas comentadas, harmonizações e uma área de convívio, que, além de ter espaço para sessões informais de vinhos com o "Tomar um copo" e a loja, deverá este ano dar mais destaque à gastronomia. Os jornalistas do PÚBLICO Manuel Carvalho e Alexandra Prado Coelho guiarão provas e seminários assim como os críticos portugueses Rui Falcão, Luís Lopes e o brasileiro Jorge Lucki. O único Master of Wine de língua portuguesa, Dirceu Vianna Júnior, que participa do evento desde a sua primeira edição, guiará as provas especiais.

Os locais onde se irão realizar os Vinhos de Portugal no Rio e em São Paulo serão anunciados no início de 2019. Os eventos são resultado de uma parceria inédita entre jornais dos dois países, PÚBLICO, O Globo e Valor Económico, com a ViniPortugal. Já estão confirmadas as participações e apoios do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e das Comissões Regionais do Alentejo e do Dão. Os demais patrocinadores também serão anunciados no primeiro trimestre de 2019. A curadoria dos eventos é da Out of Paper.

As inscrições para os produtores que queiram participar do maior evento de vinhos portugueses no Brasil podem ser feitas até ao dia 18 de Janeiro junto da ViniPortugal, através dos seguintes contactos: Marina Feijó ([email protected] ou 213 569 898) e Inês Pinto ([email protected] ou 913608695).

