Sporting sem problemas frente ao Vorskla

O Sporting fechou nesta quinta-feira a sua participação na fase de grupos da Liga Europa, triunfando em Alvalade por 3-0 sobre os ucranianos do Vorskla Poltava.

Os "leões" já tinham garantido o apuramento para os 16 avos-de-final da competição, mas também já sabiam que não iriam conseguir desalojar o Arsenal do primeiro lugar do Grupo E - os "gunners" serão cabeças-de-série no sorteio da próxima segunda-feira, os "leões" não.

Se no jogo da primeira volta, em Poltava, os ucranianos tinham feito vida difícil aos "leões" (que só ganharam por 1-2 no tempo de compensação), desta vez o jogo ficou decidido bem cedo. Com um "onze" bastante alternativo - apenas Coates, Bruno Fernandes e Acuña jogaram de início - o Sporting marcou cedo, logo aos 17', por Freddy Montero, a concluir uma jogada que começou num toque de calcanhar de Bruno Fernandes, e que passou por Acuña e Carlos Mané.

Depois, aos 35', o jovem Miguel Luís estreou-se a marcar com pela equipa principal dos "leões", respondendo da melhor maneira ao passe de Bruno Fernandes. Ainda na primeira parte, e pressionado por Montero, Ardin Dallku marcou na própria baliza.

O jogo foi de sentido único e Marcel Keizer, com a vitória bem encaminhada, foi lançando três jogadores da formação na segunda parte. Não só repetiu a aposta no lateral Thierry Correia, como promoveu as estreias do avançado Pedro Marques (que entrou para o lugar do lesionado Montero) e do Bruno Paz (que deu alguns minutos de descanso a Bruno Fernandes).

Esta foi a quinta vitória em cinco jogos de Marcel Keizer como treinador do Sporting, e o primeiro em que não sofreu golos, com um total de 20 golos marcados e quatro sofridos.

