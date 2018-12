Sporting joga para poder arrecadar três milhões de euros

Aconteça o que acontecer esta quinta-feira à noite na recepção ao Vorskla Poltava (SIC, 20h), o Sporting encerrará garantidamente a fase de grupos da Liga Europa no segundo lugar do Grupo E e estará entre as 32 equipas que irão disputar os 16 avos-de-final da prova. Um patamar que os “leões” alcançam pela quinta vez desde que a segunda competição da UEFA passou a ter esta designação, em 2009-10. Em prémios, a equipa portuguesa poderá somar perto de três milhões de euros.

Com apenas uma derrota e um empate nesta fase de grupos, os lisboetas fizeram história na última ronda com a sua maior goleada europeia dos últimos 28 anos. Os 6-1 impostos ao Qarabag, no Azerbaijão, definiram a sorte “leonina”, naquele que foi também o primeiro triunfo "uefeiro" da carreira do técnico Marcel Keizer.

O holandês foi o terceiro treinador a orientar o Sporting nesta edição da Liga Europa, depois de José Peseiro e do interino Tiago Fernandes. Esta instabilidade no banco acabou por não afectar o desempenho da equipa que apontou dez golos em três partidas. Ficou em branco apenas nos encontros com o Arsenal de Inglaterra (0-1, em Alvalade; 0-0, em Londres), que garantiu já o primeiro lugar do grupo.

Frente ao modesto Vorskla Poltava, que ocupa o quinto lugar do campeonato ucraniano e está de malas aviadas da UEFA, Keizer vai "poupar" alguns dos habituais titulares, já a pensar na recepção ao Nacional para a Liga doméstica. Mesmo assim, o triunfo nesta última ronda da Liga Europa é o objectivo assumido pelo técnico, até porque estão em causa 570 mil euros.

Se vencer a equipa ucraniana, os “leões” irão amealhar um total de quase três milhões de euros em prémios: 2,470 referentes aos resultados na fase de grupos e mais meio milhão pela passagem à fase seguinte.

Para este encontro, Keizer deixou de fora dos convocados figuras de primeira linha como Bas Dost, Nani, Mathieu, para além de Gudelj, Bruno Gaspar, do lesionado Wendel e de Bruno César, que não está inscrito na Liga Europa. De regresso está o lateral direito Ristovski, recuperado de uma lesão, e Mané.

A partida poderá também servir para o técnico dar oportunidades a alguns jovens como Thierry Correia, Abdu Conté, Bruno Paz, Pedro Marques e Miguel Luís que integram a convocatória.

Mesmo sem Bas Dost e Nani na equipa, Marcel Keizer espera golos da sua equipa para manter o registo 100% vitorioso desde que chegou a Alvalade. Nos quatro jogos em que esteve no banco, o Sporting apontou 17 golos. O técnico desvaloriza este registo e até quer melhorias exibicionais.

“É muito difícil marcar muitos golos e jogar como temos jogado. Na primeira parte do último jogo não estivemos bem. É possível fazer ajustes”, garantiu esta quarta-feira na antecipação do encontro.

Já sobre eventuais reforços na reabertura do mercado de Inverno, durante o próximo mês de Janeiro, Keizer prefere, para já, estudar as soluções internas: “Primeiro, vamos olhar para os jogadores que temos no plantel. Caso os jogadores respondam bem, não é preciso ir ao mercado. Caso não se verifique, então iremos sem problema.”

