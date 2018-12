FINA Champions Swim Series, a nova competição da natação

A Federação Internacional de Natação (FINA) anunciou nesta quinta-feira a criação de uma nova competição, a FINA Champions Swim Series, que irá distribuir 3,4 milhões de euros em prémios.

"No esforço constante de inovar e trazer novas oportunidades para as estrelas do nosso desporto, a FINA tem o prazer de anunciar o lançamento desta nova competição, em que a prova em si e a promoção das estrelas serão dois conceitos-chave", disse o presidente do organismo, o uruguaio Julio Maglione.

PUB

A FINA anunciou o lançamento desta competição depois de ter sido processada pela múltipla campeã olímpica, a húngara Katinka Hosszu, assim como por outros nadadores, por alegadamente "bloquear" iniciativas como a Liga Internacional de Natação e por tratar os nadadores como "marionetas".

PUB

O evento consistirá numa prova de três etapas, a decorrerem entre Março e Maio, que incluirá os campeões olímpicos e mundiais, além de recordistas mundiais e nadadores de primeira linha.

PUB

PUB