Alain Giresse assume selecção tunisina

O treinador francês Alain Giresse é o novo seleccionador da Tunísia, sucedendo a Faouzi Benzarti, anunciou esta quinta-feira a Federação Tunisina de Futebol.

Giresse assinou contrato até Junho de 2020 com a selecção tunisina, na qual Faouzi Benzarti apenas esteve durante quatro meses, com início após a eliminação na fase de grupos do Mundial 2018, na Rússia.

O técnico francês, de 66 anos, começou por orientar o Toulouse, o Paris Saint-Germain e o FAR Rabat, de Marrocos, antes de enveredar pelas selecções de Geórgia, Gabão, Senegal e Mali, esta última em duas ocasiões, de 2010 a 2012 e de 2015 a 2017.

O ex-internacional francês, que como jogador alinhou por Bordéus e Marselha, saiu do comando técnico da selecção do Mali em Setembro de 2017, na sequência da derrota por 6-0 com Marrocos, resultado que impediu a equipa de se qualificar para a fase final do Campeonato do Mundo de 2018.

Os tunisinos estão apurados para a Taça das Nações Africanas (CAN), a realizar em 2019, num local ainda por definir, depois de a Confederação Africana de Futebol ter retirado a organização aos Camarões, devido a atrasos na construção das infraestruturas.

??? OFFICIEL : Alain Giresse est le nouveau sélectionneur de la sélection tunisienne. #Tunisie ???? #CAN2019 pic.twitter.com/46xVWnpudr — Tunisie Football (@tunisiefootball) December 13, 2018

