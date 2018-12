Quais os adversários de Benfica e Sporting no sorteio de 2.ª feira?

Foi a equipa treinada por um técnico português aquela que obteve um dos resultados mais surpreendentes da noite desta quinta-feira, repleta de jogos da Liga Europa. O Olympiacos, de Pedro Martins, precisava de vencer o Milan se quisesse seguir para os 16 avos-de-final da prova e foi isso mesmo que os gregos conseguiram.

A jogar em casa, e com José Sá e Podence a titulares, o Olympiacos realizou uma segunda parte de grande nível e colocou-se em vantagem por intermédio de Cissé (60’). Um autogolo de Zapata fez o 2-0 para a equipa de Pedro Martins, que ainda se assustou, pois dois minutos depois um “frango” de José Sá diminuiu a desvantagem italiana. Só que, quando a partida já tinha entrado nos seus últimos dez minutos, um penálti convertido por Fourtonis fixou o 3-1 final, o resultado perfeito e que qualificou o Olympiacos graças à diferença de golos.

Outro desfecho surpreendente foi a eliminação do RB Leipzig. Os alemães discutiam o apuramento com o Celtic e precisavam de duas coisas: vencer em casa o Rosenborg, emblema que só tinha derrotas nesta fase de grupos, e que os escoceses perdessem com o já apurado Salzburgo. E tudo parecia encaminhado para o RB Leipzig, depois de Bruma ter feiro a assistência para o golo de Matheus Cunha e os austríacos do Salzburgo se terem colocado na frente do marcador por 2-0 na Escócia. O que não estava nos planos dos germânicos era o golo de Reginiussen, a quatro minutos dos 90, que impôs um empate fatal.

Com a fase de grupos da Liga Europa concluída, já é possível perceber quem serão os possíveis adversários de Benfica e Sporting, as duas equipas portuguesas que estarão presentes no sorteio dos 16 avos-de-final da prova, que vai decorrer na segunda-feira.

O Benfica, que será cabeça de série no sorteio, está um pouco mais protegido e tem como possíveis adversários quatro equipas oriundas da Liga dos Campeões (Viktoria Plzen, Shakhtar Donetsk, Club Brugge e Galatasaray) e 11 equipas apuradas na Liga Europa (Rapid Viena, Lazio, Malmo, Krasnodar, Rennes, Fenerbahçe, BATE, Zurique, Celtic, Slavia Praga e Olympiacos).

Já o Sporting, que não será cabeça de série, pode vir a defrontar três equipas da Champions (Inter de Milão, Nápoles e Valência) e 11 da Liga Europa (Bayer Leverkusen, Chelsea, Dínamo Kiev, Sevilha, Genk, Eintracht Frankfurt, Villarreal, Dínamo Zagreb, Zenit, RB Salzburgo e Betis).

