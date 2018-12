Cinemateca Francesa mostra cinema fantástico português seleccionado pelo MoteLX

Cinco curtas-metragens portuguesas, do universo do cinema fantástico, vão ser exibidas numa sessão na segunda-feira na Cinemateca Francesa, em Paris.

Programada pelo festival MoteLX, a sessão apresenta curtas recentes, que estiveram em competição neste festival e inspiradas, quase todas, em obras literárias.

A sessão na Cinemateca Francesa começa com A estranha casa na bruma, de Guilherme Daniel, filme inspirado num conto de H.P. Lovecraft e premiado este ano no MoteLx, e prossegue com A instalação do medo, uma comédia negra de Ricardo Leite, inspirada numa obra de Rui Zink e feita em contexto escolar.

A eles junta-se ainda Coração revelador, segunda curta-metragem da actriz e realizadora São José Correia, a partir de um conto de Edgar Allen Poe, e The bad girl, de Ricardo Machado, a partir de uma narrativa de Gonçalo M. Tavares.

A fechar, exibe-se Thursday Night, de Gonçalo Ferreira de Almeida, um thriller protagonizado por dois cães e inspirado no álbum Thursday Afternoon, de Brian Eno, e premiado no MoteLX em 2017.

Na sessão em Paris estarão presentes os realizadores Ricardo Leite e Guilherme Daniel, para uma conversa com o público.

A iniciativa do festival MoteLX acontece em parceria com o Instituto Camões, sendo Paris a última etapa do "MOTELX On Tour", um programa de exibição de curtas portuguesas que este ano passou pelo Brasil e Luxemburgo.

