Bruno de Carvalho foi a personalidade portuguesa mais pesquisada no Google

Destituído da liderança do Sporting e detido durante dias, Bruno de Carvalho não teve um ano fácil, mas acaba 2018 no lugar cimeiro do Google. De entre as personalidades portuguesas, o nome do antigo director do Sporting foi o mais pesquisado no motor de busca em Portugal.

A lista de pesquisas do ano inclui ainda nomes como a cantora Maria Leal, a apresentadora da RTP Helena Ramos, que morreu este ano com 64 anos, e o futebolista Rui Patrício.

PUB

Como é hábito, a menos de um mês do final do ano, o Google faz o balanço de como as suas ferramentas foram usadas nos últimos 12 meses. Recentemente, divulgou a lista dos vídeos mais populares no YouTube.

PUB

Top Google nomes nacionais Bruno Carvalho Helena Ramos Zé do Pipo Maria Cerqueira Gomes Maria Leal Guida Maria Rúben Semedo Rui Patrício Inês Herédia António Alves Vieira

PUB

A nível global, a personalidade mais pesquisada foi Meghan Markle, a antiga actriz norte-americana que se tornou membro da família real britânica depois de se ter casado com o príncipe Harry.

Mas não são só celebridades que levam os portugueses ao Google. O pódio das buscas também é ocupado por muitas perguntas, com o Tinder a gerar mais confusão do que os impostos: em 2018, “como funciona o Tinder?”, foi mais pesquisado do que “como preencher o IRS?” Mas a questão mais perguntada ao Google foi “como fazer slime?” Trata-se de uma massa pegajosa que é usada como um método de relaxamento (de forma semelhante a uma bola anti-stress), em milhares de vídeos virais da Internet.

O Google explica que a lista é “um olhar anual para o top de tendências na pesquisa”. Baseia-se em múltiplas fontes, incluindo a ferramenta Google Trends, que pode ser consultada por qualquer pessoa e mostra as pesquisas mais populares, a nível global, ao longo do tempo. “Analisamos a agregação de biliões de pesquisas ao longo do ano. As tendências geralmente identificam melhor aquilo que chamou mais a atenção das pessoas”, lê-se no comunicado do Google. Variações da mesma pesquisa, ou as pesquisas para aceder a ferramentas online (por exemplo “gmail iniciar sessão” ou “facebook”) são desclassificadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Portugal, as notícias que geraram mais interesse foram o incêndio de Monchique, as eleições no Brasil, e o furacão Leslie, que em Portugal levou vários eventos a serem cancelados.

Os óbitos também marcaram as pesquisas dos portugueses: a lista de nomes estrangeiros mais pesquisados em Portugal inclui várias personalidades que morreram em 2018. Entre elas, o músico sueco Avicci, o criador dos heróis da Marvel, Stan Lee, o cantor Mac Miller, e o chef e apresentador de televisão Anthony Bourdain.

A nível global, o Mundial de futebol, o furacão Florence e o casamento real britânico, foram alguns dos eventos mais pesquisados do ano.

PUB