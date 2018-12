Novo modelo de matrículas será adoptado no final de 2019

A partir do final de 2019 vai passar a ser utilizado o novo formato de matrículas para automóveis, triciclos, quadriciclos e ciclomotores, que será constituído por dois grupos de duas letras e um grupo central de dois algarismos, separados entre si por traços (“AA-01-AA”).

No futuro, deverão ainda passar a ser utilizadas nas matrículas as letras Y, K e W “dado que na sequência do Acordo Ortográfico, estas letras passaram a integrar o alfabeto”, explica o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) em comunicado. O novo formato vai permitir atribuir cerca de 28 milhões de matrículas a viaturas novas.

Foto Fonte: IMT

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Actualmente, o número de matrícula dos veículos é constituído por dois grupos de dois algarismos e um grupo de duas letras separados por traços (“00-AA-00”). Já as matrículas atribuídas até 29 de Fevereiro de 1992 adoptaram a série “AA-00-00”, enquanto às matrículas emitidas a partir de 1 de Março de 1992 (até à adopção do actual modelo) foi atribuído o formato “00-00-AA”.

Cada uma das séries corresponde a cerca de cinco milhões de números de matrículas. Quanto ao modelo actual, poderão ainda ser matriculados perto de 500 mil veículos antes do seu esgotamento no final do próximo ano.

Segundo o IMT, a constituição do número de matrícula dos veículos é estabelecida pelo artigo 3.º do “Regulamento do Número e Chapa de Matrícula dos Automóveis, seus Reboques, Motociclos, Ciclomotores, Triciclos, Quadriciclos, Máquinas Industriais e Máquinas Industriais Rebocáveis”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2005, de 3 de Março.

