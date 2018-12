Ministra: 4500 cirurgias adiadas por “greve cruel porque se vira contra os mais fracos”

Uma “greve cruel porque se vira contra os mais fracos” e não contra os destinatários da paralisação. Foi assim que a ministra da Saúde se referiu à greve dos enfermeiros que está a decorrer nos blocos operatórios dos centros hospitais do Porto, Lisboa Norte, São João, Coimbra e Setúbal. Nas contas de Marta Temido foram canceladas, até ao dia 10, 4543 cirurgias programadas.

A responsável pela pasta da saúde está esta quarta-feira no Parlamento para falar sobre a política da saúde e para responder sobre o financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a pedido do PSD. Mas a greve cirúrgica que está a decorrer desde o dia 22 de Novembro tornou-se rapidamente tema central.

Questionada pelos deputados, Marta Temido adiantou que até ao dia 10 foram adiadas 4543 cirurgias. Número que “é resultado de uma greve cruel, porque se vira contra os mais fracos e não contra quem se julga que é destinatário” da paralisação. Reconhecendo que a greve é um direito, “não podemos deixar de perguntar se perante alguns casos não estamos perante um abuso de direito”.

PUB

PUB

PUB

“Não quero criar mais ruído. Estamos muito apostados em construir soluções”, disse de seguida. Marta Temido adiantou que têm reunido com os hospitais alvo da greve e com os sindicatos dos enfermeiros que se mantêm em negociações. “Só este ano foram realizadas mais de 30 reuniões com os sindicatos dos enfermeiros e 20 com os sindicatos de diagnóstico e terapêutica. Estes números mostram o nosso interesse em continuar a conversar.”

Marta Temido adiantou que se nada mudar, será possível recuperar as cirurgias até agora canceladas no primeiro trimestre de 2019. “Começaremos a fazê-lo em breve dentro do SNS e encaminhado os doentes se for o caso, dentro das regras e tempo máximo de resposta garantido, para outros parceiros”, disse, acrescentando que o financiamento para esta actividade está garantido.

O deputado do PSD Ricardo Baptista Leite lembrou que em cima da mesa está a possibilidade de um novo pré-aviso de greve de mais 45 dias a começar em Janeiro. O Movimento Greve Cirúrgica iniciou na terça-feira uma nova recolha de fundos, que até às 11h desta quarta-feira tinha angariado já mais de 13 mil euros — pedem 400 mil.

PUB

“O Ministério da Saúde não está parado. A dimensão e a complexidade da situação que enfrentamos requer serenidade, na medida de que estamos a falar de uma forma do direito à greve se não for recebido com muita capacidade de diálogo pode reverter-se numa situação extremada para o que precisamos de garantir a seguir à greve que é o trabalho em equipa”, afirmou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Marta Temido lembrou que desde o início da legislatura o Governo já alterou o horário semanal de trabalho, que passou das 40 para as 35 horas, fez a reposição do valor das majorações do trabalho suplementar e das horas de qualidade e o reforço das contratações. “Isto eram os elementos do programa do Governo. O programa em relação as profissões de saúde está cumprido. Penso que as boas notícias geram um sentimento de maior expectativa. O que sentimos dos grupos profissionais é o desejo que o Governo consiga a responder mais rapidamente às expectativas que as possibilidades do país.”

Uma das reivindicações não atendidas é a criação da categoria de enfermeiro especialista. Marta Temido salientou que desde o início do ano os enfermeiros especialistas que estão a exercer a especialidade estão a receber um suplemento de 150 euros mensais, “o que comporta uma despesa de 17 milhões de euros”.

E explicou porque o Governo não atendeu ao pedido e na proposta que apresentou aos sindicatos a especialidade aparece como uma função. “Um enfermeiro que é especialista em obstetrícia e que trabalha num bloco de partos e muda para o Instituto Gama Pinto, que é de oftalmologia, não continua a fazer a especialidade de obstetrícia e não deve continuar a receber o suplemento. A longo prazo esse efeito será corrigido por uma melhoria do salarial. Esta posição de manutenção do grau tem essa justificação.”

PUB