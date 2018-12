Chefes da urgência do hospital Dona Estefânia demitiram-se

Os chefes de equipa de urgência do hospital pediátrico D. Estefânia, em Lisboa, apresentaram a sua demissão, na sequência do incumprimento de um plano do conselho de administração que previa a contratação faseada de médicos especialistas.

O bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, foi visitar esta manhã a unidade hospitalar e está reunido neste momento com os médicos demissionários, estando também presente nessa reunião o director clínico do D. Estefânia.

O plano do conselho de administração que previa a contratação faseada de médicos especialistas “para suprir as graves carências de recursos humanos” não está a ser cumprido, tinha já assinalado o bastonário. Os clínicos que saem não têm sido substituídos, o que tem originado “exaustão, desmotivação dos profissionais e milhares de horas de urgência realizadas para além da escala legal".

Miguel Guimarães diz que a situação no Dona Estefânia é a terceira de elevada gravidade, em pouco tempo, em unidades que integram o Centro Hospitalar de Lisboa Central – logo a seguir ao Hospital de São José e à Maternidade Alfredo da Costa.

Os chefes de equipa demissionários consideram que houve "quebra do compromisso" por parte da instituição, que prometeu contratar mais médicos. E entendem que a actual situação "é insustentável."

A ser ouvida na comissão parlamentar da saúde, a ministra Marta Temido afirmou que estas demissões podem ser entendidas de duas maneiras: "Como um sinal que algo não vai bem e que é preciso trabalhar para melhorar ou como uma forma de descredibilizar o sistema." A governante opta pela primeira hipótese: "Prefiro encarar sempre como algo que não vai bem e é preciso melhorar".

