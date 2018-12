Um em cada seis jovens vive em casas sobrelotadas

Um em cada seis jovens portugueses entre os 15 e os 29 anos vive em habitações demasiado cheias onde pode não existir uma divisão comum para os moradores, por exemplo. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat num relatório sobre as condições de vida dos jovens da União Europeia (UE).

Em média, um em cada quatro jovens (27%) da UE vive em habitações com demasiados habitantes. Portugal está melhor do que a média europeia: 17% dos jovens vive em casas sobrelotadas, o que põe o país no 12º lugar da lista dos 28 países da UE, à frente da Suécia, Dinamarca, Áustria e Itália.

Países como o Reino Unido, Alemanha, França e Finlândia registaram valores inferiores ao português, com taxas entre os 12 e os 13%.

Em 2017, a proporção de jovens entre os 15 e os 29 anos que residem na UE em agregados familiares sobrelotados aproximou-se dos 27%, quase 9 pontos percentuais acima da taxa de sobrelotação da população total (17,5%)

O Eurostat considera que os jovens vivem num agregado com demasiados habitantes se a residência não preencher requisitos como:

ter um quarto individual para cada casal que viva debaixo do mesmo tecto;

ter um quarto para cada jovem solteiro acima dos 18 anos;

ter um quarto para dois jovens do mesmo sexo entre os 12 e os 17 anos;

não haver uma divisão que seja comum a todos os moradores.

Entre os Estados-membros da UE, a taxa variou consideravelmente. O país que registou a taxa mais baixa foi Malta, onde apenas 4% dos jovens entre os 15 e os 29 anos viviam em casas sobrelotadas em 2017, enquanto na Roménia, o país com a taxa mais alta, o valor chegou aos 65,1%.

Um total de dez países registou uma taxa superior de sobrelotação superior à média da União Europeia. Na Eslováquia, Letónia, Polónia, Croácia, Hungria, Bulgária e Roménia, parte desse lote, mais de metade da população jovem vive em habitações sobrelotadas.

Das três faixas etárias analisadas — 15 aos 19 anos, 20 aos 24 anos e 25 aos 29 anos — é no grupo do meio que se verifica uma carência mais alta por uma habitação não sobrelotada, com uma taxa que foi 2,1 pontos percentuais maior do que a de todos os jovens.

