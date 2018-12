Elas querem threesomes, eles querem MILFs. O que pesquisámos no Pornhub em 2018?

Ninguém vê pornografia na Internet, mas todos vêem pornografia na Internet. Só no Pornhub, o mais popular site de conteúdos sexuais a nível mundial (e o 30.º site mais visitado em todo o mundo), 92 milhões de pessoas procuraram e assistiram a vídeos pornográficos a cada dia de 2018. No total, e mantendo-se a tendência até ao final deste mês, o site terá recebido este ano 33,5 mil milhões de visitas – um aumento de 5 mil milhões de visitas face a 2017.

Estes são os maiores números numa longa e detalhada análise que o site publicou esta semana, e que revela as preferências íntimas dos internautas ao longo dos últimos doze meses.

PUB

Os termos mais pesquisados a nível mundial foram lesbian (lésbica), hentai (um estilo japonês de anime e manga de teor pornográfico), MILF (acrónimo inglês para mother I’d like to fuck), step mom (madrasta) e japanese (japonês/a). São termos que têm estado no top das pesquisas do Pornhub ao longo dos últimos anos.

PUB

PUB

O que eles e elas procuram

Há nuances, claro. Para já, entre homens e mulheres. Para o sexo feminino, que representa 29% das visitas a nível mundial (quase um em cada três visitantes), lesbian, japanese e hentai foram os três termos mais pesquisados por ordem decrescente. Entre os homens, a preferência foi para japanese, MILF e hentai, pela mesma ordem. Quanto às categorias mais exploradas no site, as mulheres preferiram lesbian, threesome (sexo a três) e japanese; os homens visitaram sobretudo japanese, MILF e mature (mulheres maduras).

Outra nota sobre o público feminino: no top dos países que mais acedem a este site, as Filipinas são a nação onde há a maior proporção de mulheres entre os visitantes do Pornhub (38%), seguida do Brasil e da África do Sul (ambos com 35%).

Foto

Para os visitantes do Pornhub identificados como homossexuais (ou que têm interesse em conteúdos homossexuais), korean (coreano), japanese e black (negro) foram os termos mais pesquisados. A categoria mais visitada, paradoxalmente, foi a de straight guys (homens hétero).

Portugal em linha com os americanos

Estas preferências, no entanto, não são universais. Olhemos para o mapa: a categoria lesbian é claramente a mais popular em toda a América do Norte e na maior parte da América do Sul. E é uma dos mais populares na Europa, incluindo em Portugal. Já ao nosso lado, Espanha prefere mulheres maduras.

Foto

A categoria hentai é especialmente popular na Ásia e também no espaço correspondente à antiga União Soviética. Ebony (relativo à pele negra) é a mais visitada na África subsariana.

O ano de Stormy Daniels e Meghan Markle

PUB

Mas há outros termos que, não tendo chegado ao top, registaram este ano um grande crescimento de interesse.

Para começar, Stormy Daniels. Estrela pornográfica há muitos anos, a norte-americana foi em 2018 a personalidade mais pesquisada no Pornhub. O motivo é evidente: protagonizou um dos mais mediáticos processos em que o Presidente norte-americano Donald Trump esteve envolvido nos últimos tempos — o milionário terá mantido uma relação extraconjugal com Daniels e terá comprado o seu silêncio de forma ilícita, através de uma despesa não declarada que foi mediada pelo seu advogado Michael Cohen, esta quarta-feira condenado a três anos de prisão.

Mas há outra celebridade que também disparou no top do Pornhub e que nada tem a ver com o universo pornográfico. Trata-se da ex-actriz norte-americana Meghan Markle, que casou este ano com o príncipe Harry de Inglaterra. (Mas não, não há filmes pornográficos protagonizados pela actual duquesa de Sussex.)

Ao mesmo tempo, o casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry foi responsável pela maior quebra de tráfego no site a nível mundial (-10%). Outros eventos internacionais que disputaram a atenção dos visitantes do Pornhub foram a final do Mundial de Futebol (que causou uma quebra de tráfego na ordem dos 66% na Croácia e dos 55% em França), a Liga dos Campeões (só em Portugal o tráfego caiu 9%) e a grande apresentação anual da Apple.

Kim Kardashian continua a liderar

Outras personalidades muito procuradas em 2018 – mas, em princípio, sem resultados satisfatórios para os curiosos: Nicky Minaj, Cardi B, Ariana Grande ou a youtuber sssniperwolf. Outra ainda, que continua no top há vários anos, mas esta sim com um filme pornográfico disponível: a socialite Kim Kardashian. O seu vídeo, aliás, continua a ser o mais visto em toda a história do Pornhub.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E em relação a personagens fictícias, e sem surpresa para os mais atentos, Fortnite foi o termo relacionado com videojogos mais pesquisado no Pornhub. E Bowsette, uma vilã feminina inventada pelos fãs de Super Mario, é a personagem mais pesquisada nesse universo.

Mais populares A carregar...

Já no universo televisivo e cinematográfico, Harley Quinn foi a personagem que pelos vistos protagonizou mais fantasias em 2018, seguida da Mulher Elástica (de Os Incríveis), dos próprios Incríveis, Star Wars e Family Guy.

PUB