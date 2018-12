Coimbra recebe concertos gratuitos de bandas emergentes da cidade

A Baixa de Coimbra recebe pequenos concertos gratuitos de projectos emergentes da cidade, que vão tocar no sábado, 15 de Dezembro, e no dia 22 em espaços comerciais desocupados do centro histórico.

O ciclo de pequenos concertos conta com a participação de cinco projectos musicais que estão a emergir na cidade, dando palco a "bandas que estão a começar, que ainda não têm um público consolidado e que têm mais dificuldade em conseguir tocar nas salas mais formais da cidade", disse à agência Lusa Ricardo Jerónimo, responsável pelo agenciamento da produtora e estúdio de gravação de Coimbra Blue House, entidade que co-produz o evento juntamente com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC).

No sábado, actuam os projectos Pinhata e Defrosted Pork Chops, bandas de jovens da cidade que estão em fase de gravação e "com projectos interessantes, que combinam várias influências" dos seus músicos. Já no dia 22, também um sábado, actuam Filipe Furtado, açoriano a morar em Coimbra que combina bossa nova com jazz, Busted Kittens, projecto de Gonçalo Parreirão, e ainda MC Ruze, que não é emergente, "mas que tem, na sua música, uma forte ligação à comunidade local e a Coimbra e fazia todo o sentido" acabar o ciclo com este rapper da cidade.

Os concertos vão decorrer entre as 11h30 e as 16h15, em diversas zonas da Baixa da cidade, como o Terreiro da Erva, a Praça do Comércio ou o Adro de Baixo, sempre "em espaços comerciais que necessitam de emergir, que já tiveram uma função, mas que estão fechados à espera de uma nova ocupação", contou Ricardo Jerónimo.

De acordo com este responsável, a Blue House tem vontade "de começar a fazer a produção de alguns eventos âncora" na cidade, esperando em 2019 dar continuidade a este ciclo de concertos dedicado às bandas emergentes, juntamente com a APBC. A Blue House é uma agência e estúdio de gravação de Coimbra, que trabalha com projectos da cidade, como Birds Are Indie, a Jigsaw, d3ö, Subway Riders ou The Parkinsons.

