“Olha, alpacas”— é o que não estavas à espera de dizer ao entrar numa sala

As alpacas, diz quem passou algum tempo junto delas, "sorriem o dia todo". Mais, conseguem "transmitir uma energia positiva fora deste mundo a todos que as rodeiam". Quem não gostaria de se sentir assim todos os dias? Foi nisso que Daniel Gebhart de Koekkoek pensou ao escolher as caras para um calendário de 2019. "Se olhássemos uns para os outros assim com um ar mais amigável o mundo seria melhor", assegura o fotógrafo austríaco à Office, publicação nova-iorquina que é parceira do projecto Better Living With Alpacas.

Daniel fotografou os animais dentro de banheiras, em quartos de hotel, atrás da recepção e do bar, em cima de camas de dossel, contra fundos e interiores desenhados por Adolf Loos e Mies van der Rohe — o "bom gosto", brinca, é tudo culpa das alpacas. Estas que aqui aparecem são domesticadas e vivem numa quinta na Áustria, onde o fotógrafo as conheceu. "Acho que os animais são melhores modelos que humanos", comentou, na mesma entrevista.

Antes deste calendário para 2019, disponível a partir de 13 de Dezembro (por 12,90 euros), Daniel já tinha uma série fotográfica com os saltos épicos dos gatos dos amigos nos seus apartamentos. Agora, escolheu animais “majestosos” da mesma família dos camelos e colocou-os em cenários que só não dizemos que são a sua casa porque as alpacas não vivem em hotéis. Infelizmente?