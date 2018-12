Fotografias de concertos para ver antes dos concertos no Hard Club

Os Fotógrafos são Gonçalo Delgado, Helena Granjo, João Fitas, Mariana Vasconcelos, Paulo Pimenta (fotojornalista do PÚBLICO) e Rui Miguel Pedrosa. Escolheu-os André Henriques, que fotografa no Hard Club desde 1999, entre as “centenas” de colegas, profissionais e amadores, que já passaram pela linha à frente da frontline dos concertos no antigo Mercado Ferreira Borges, no Porto. A partir desta quarta-feira, 12 de Dezembro, às 18h30, 30 momentos de alguns desses concertos ficam expostos no principal corredor da casa de espectáculos.

A escolha dos fotógrafos “foi difícil” — “são mesmo muitos” — até porque o curador da exposição ficou "amigo de dezenas deles". Naquelas salas, "criam-se laços": "Quando nos encontramos há abraços sentidos, sorrisos rasgados e aquele pensamento 'é bom continuar a ver-te aqui.'" O actual fotógrafo residente quis retratar “estilos e profissionais diferentes”: "na experimentação ou na imagem clássica, na procura de detalhes ou do todo, num pós-processamento mais limpo ou carregado de contraste". Desde os que têm muitos anos de “casa” e profissão; aos que, ao dar os primeiros passos, passaram também por ali (e voltaram uma e outra vez). Um concerto a seguir ao outro.