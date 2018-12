Manifesto para a democratização da Europa

Nós, cidadãos europeus de diferentes origens e países, exigimos hoje uma profunda transformação das instituições e das políticas europeias. Este Manifesto (1) contém propostas concretas, em particular um projeto de Tratado de Democratização e um projeto de Orçamento, que podem ser adotados e aplicados tal qual pelos Estados que desejem avançar nesse sentido, sem que nenhum outro país os possa bloquear. Estes documentos podem igualmente ser assinados online por todos os cidadãos europeus que se reconheçam no seu conteúdo. Podem enfim ser assumidos, trabalhados e melhorados por todas as forças políticas.

Depois do "Brexit" e da eleição de governos antieuropeus à frente de vários Estados-membros, deixou de ser possível continuar como antes e limitarmo-nos a esperar pelos próximos abandonos e enfraquecimentos da UE sem alterar fundamentalmente o funcionamento e as políticas europeias actuais.

O nosso continente está hoje encurralado entre movimentos políticos cujo único programa é a caça aos estrangeiros e aos refugiados - que começaram já a pôr em prática – e partidos que se dizem europeus, mas que, no essencial, continuam a imaginar que o liberalismo puro e duro e a competição generalizada entre tudo e todos (Estados, empresas, territórios, indivíduos) são suficientes para definir um projeto político, sem perceberem que é justamente a falta de ambição social que alimenta o sentimento de abandono.

Alguns movimentos sociais e políticos estão a tentar romper este dilema mortal, procurando o caminho de uma refundação política, social e ambiental da Europa. Situações de emergência não faltam no final de uma década de crise: falta de investimento público estrutural, particularmente na área da formação e da investigação, aumento das desigualdades sociais, aceleração do aquecimento global, crise do acolhimento dos migrantes e refugiados, etc.. No entanto, esses movimentos sentem frequentemente dificuldades em formular um projeto alternativo concreto, isto é, em descrever precisamente como desejariam organizar a Europa do futuro e a tomada de decisões democráticas no seio desta.

Nós, cidadãos europeus, colocamos na praça pública propostas concretas através deste Manifesto, deste Tratado e deste Orçamento. São projectos imperfeitos, mas têm o mérito de existir e todos podem aproveitá-los para os melhorar. Baseiam-se numa convicção simples: a Europa deve construir para os seus cidadãos um modelo original de desenvolvimento social, equitativo e sustentável e só será capaz de os convencer disso abandonando as promessas vagas e teóricas. A Europa só se reconciliará com os seus cidadãos se der provas concretas de que é capaz de estabelecer a solidariedade entre os europeus e de fazer contribuir equitativamente os que ganham com a globalização para o financiamento dos bens e servios públicos cuja falta se sente hoje de forma cruel. Por outras palavras, fazer com que as grandes empresas contribuam mais do que as pequenas e médias e os contribuintes mais ricos mais do que os mais modestos, o que não acontece actualmente.

As nossas propostas baseiam-se na criação de um Orçamento de Democratização, discutido e votado por uma Assembleia Europeia Soberana, que poderá finalmente dotar a Europa de um poder público capaz de enfrentar de imediato as emergências europeias e, ao mesmo tempo, produzir um conjunto de bens públicos no âmbito de uma economia sustentável e solidária. Só assim poderemos enfim dar sentido à promessa feita no Tratado de Roma de "equalização no progresso das condições de vida e de trabalho".

Este orçamento, se a Assembleia Europeia assim o decidir, será financiado por quatro grandes impostos europeus, sinais concretos desta solidariedade europeia: sobre os lucros das grandes empresas, sobre os rendimentos elevados (superiores a 200.000 euros por ano), sobre os grandes patrimónios (de mais de 1 milhão de euros), e sobre as emissões de carbono (com um preço mínimo de 30 euros por tonelada, a actualizar anualmente). Se o montante total destes novos impostos europeus for fixado em 4% do PIB, como propomos, o orçamento poderá financiar a investigação, a formação e as universidades europeias, um ambicioso programa de investimentos para transformar o modelo de crescimento, o acolhimento dos migrantes e acompanhar os atores dos processos de transformação. Ao mesmo tempo, permitirá criar uma margem de manobra orçamental aos Estados-membros para reduzirem a carga fiscal regressiva sobre os salários ou sobre o consumo.

Não se trata aqui de criar uma "Europa de transferências" que visaria retirar dinheiro de países "virtuosos" para o dar àqueles que o seriam menos. O projecto de Tratado de Democratização afirma-o explicitamente ao limitar a diferença entre as despesas recebidas e as receitas pagas por um país a um limite de 0,1% do seu PIB. Este limite poderá ser aumentado se houver consenso a este respeito, mas o verdadeiro desafio é outro: é principalmente o de reduzir as desigualdades internas de cada país e investir no futuro de todos europeus, a começar, naturalmente, pelos mais jovens, sem favorecer nenhum país em especial. Esse cálculo exclui as despesas e os investimentos realizados num país para atingir um objectivo de interesse comum que beneficie igualmente todos os outros, tais como os afectados à luta contra o aquecimento global. Na medida em que apoiará bens públicos europeus que aproveitam da mesma forma a todos os Estados-membros, este Orçamento de Democratização induzirá de facto um efeito de convergência entre os estados europeus.

Porque esta acção tem de ser rápida e temos de fazer sair a Europa da sua teia tecnocrática, propomos a criação de uma Assembleia Europeia com competência para debater e votar os novos impostos europeus e o Orçamento de Democratização sem que seja necessário, numa primeira fase, alterar todos os tratados europeus.

A Assembleia Europeia deverá naturalmente dialogar com os órgãos de decisão atuais (em particular o Eurogrupo que reúne informalmente todos os meses os ministros das finanças da zona euro), mas é ela que, em caso de desacordo, terá a última palavra. Disto depende a sua capacidade para se transformar num novo espaço político transnacional no qual os partidos, os movimentos sociais e as ONG possem finalmente recuperar o controle das decisões. Mas esta competência de decisão final é também uma condição necessária à sua eficácia, até porque é fundamental fazer sair a Europa da eterna estagnação das negociações intergovernamentais. Recordemos o facto de que a regra da unanimidade fiscal em vigor na UE bloqueia há anos a adopção de qualquer imposto europeu e alimenta a eterna fuga para a frente do dumping fiscal em favor dos mais ricos e dos mais móveis, que persiste ainda hoje e continuará a existir, apesar de todos os belos discursos, enquanto não forem adoptadas novas regras de decisão.

Porque esta Assembleia Europeia será competente para lançar impostos e penetrar por isso na essência do pacto democrático, fiscal e social dos Estados-membros, é fundamental envolver os deputados dos parlamentos nacionais e europeu. Ao conceder um lugar central aos primeiros, transformaremos de facto as eleições nacionais em eleições europeias: os deputados nacionais não poderão continuar a desculpar-se com as decisões tomadas em Bruxelas e não terão outra escolha que não seja a de explicar aos eleitores os projetos e orçamentos que pretendem defender na Assembleia Europeia. Ao reunir deputados nacionais e europeus numa mesma Assembleia, criaremos práticas de co-governação que existem hoje apenas entre os chefes de Estado e os ministros das finanças.

É por isso que propomos, no Tratado de Democratização - que está disponível online -, que 80% da Assembleia Europeia seja constituída por deputados dos parlamentos nacionais dos países que aderiram ao Tratado (proporcionalmente ao número de habitantes e à representação política de cada um) e os restantes 20% por membros do actual Parlamento Europeu (proporcionalmente aos grupos políticos). Esta escolha merece uma ampla discussão. Em particular, o nosso projeto também poderia funcionar com uma proporção menor de deputados nacionais, por exemplo, 50%. Mas se esta proporção se tornar demasiado baixa, então a Assembleia Europeia poderá, na nossa opinião, ter menos legitimidade para comprometer todos os cidadãos europeus no caminho de um novo pacto social e fiscal e o aparecimento de conflitos de legitimidade democrática entre eleições nacionais e eleições europeias poderia minar rapidamente o projeto.

Agora é o momento de agir com rapidez. Se é desejável que todos os países da União Europeia adiram rapidamente a este projecto e se é preferível que os quatro maiores países da zona euro (que juntos representam mais de 70% do PIB e da população da zona) o adoptem de imediato, desde o início, o projeto foi concebido para poder ser juridica e economicamente adotado e aplicado por qualquer subconjunto de países que o desejem. Este aspecto é importante porque permite aos países e movimentos políticos dispostos a avançar desde já de forma concreta no caminho proposto adoptarem imediatamente este projeto ou uma forma melhorada do mesmo. Apelamos a todas e todos a assumirem as suas responsabilidades e a participarem num debate preciso e construtivo para o futuro da Europa.

O que propomos ...

• Uma Assembleia Europeia soberana, um espaço político e democrático transnacional

• Um orçamento para iniciar a transição ecológica e social e criar uma política europeia comum

• Uma alavanca política concreta para finalmente mudar a Europa

Signatários

Sébastien Adalid, advogado, professor da Universidade de Le Havre

Michel Aglietta, economista, professor da Universidade Paris-Nanterre

Nacho Alvarez, responsável económico do Podemos, professor associado da Universidade Autónoma de Madrid

Julie Bailleux, cientista política, professora da Universidade Paris 2

Marija Bartl, advogada, professora da Universidade de Amsterdão, Holanda

Marie-Layre Basilien-Gainche, advogada, professora da Universidade Lyon 3

Myriam Benlolo Carabot, professora de Direito na Universidade Paris-Nanterre

Loïc Blondiaux, cientista político, professor da Universidade Paris 1-Sorbonne

Karolina Boronska, médica, Universidade de Wroclaw, Polónia

Andreas Botsch, consultor especial do presidente do Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Alemanha

Patrick Boucheron, historiador, professor do Collège de France

Manon Bouju, economista

Emmanuel Bouju, professor da Sorbonne Nouvelle e membro do Institut Universitaire de France

Begnina Boza-Kiss, investigadora no Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados, Viena, Áustria

Hauke Brunkhorst, Sociólogo, Professor de Sociologia, Universidade de Flensburg, Alemanha

Bojan Bugaric, advogado, professor da Universidade de Ljubljana, Eslovênia

Klaus Busch, professor da Universidade de Osnabrück, Alemanha

Julia Cagé, professora economista de Sciences Po, Paris

Véronique Champeil Desplats, professora de Direito na Universidade de Paris-Nanterre

Lucas Chancel, economista, co-diretor do World Inequality Lab

Christophe Charle, historiador, professor da Universidade Paris 1 Sorbonne

Christian Chavagneux, colunista da Alternatives Economiques

Denis Cogneau, economista, professor associado da Escola de Economia de Paris (PSE)

Amandine Crespy, cientista política, professora da Universidade de Bruxelas, Bélgica

Massimo D'Alema, ex-primeiro ministro italiano

Fabio De Masi, membro do Bundestag, Die Linke, Alemanha

Boaventura De Sousa Santos, sociólogo, professor da Universidade de Coimbra, Portugal

Anne-Laure Delatte, economista, pesquisadora do CNRS

Gabriele Della Morte, advogada, professora associada da Universidade Católica de Milão, Itália

Donatella Della Porta, cientista política, professora da Ecole Normale Supérieure em Florença, Itália

Yves Deloye, cientista político, professor da Sciences Po Bordeaux

Paul Dermine, advogado, professor da Universidade de Maastricht, Holanda

Brigitte Dormont, professora da Universidade Paris Dauphine

Guillaume Duval, editorialista na Alternatives Economiques

Susanne Elsen, socióloga, professora da Universidade Livre de Bolzano, Itália

Emanuele Ferragina, sociólogo, professor da Sciences Po Paris

Bastien François, Presidente da Fundação de Ecologia Política, Professor da Universidade Paris 1-Sorbonne

Philippe Frémeaux, editorialista na Alternatives Économiques

Diane Fromage, cientista política, professora associada da Universidade de Maastricht, na Holanda

Miguel Gotor, historiador, ex-senador do Partito Démocratico, italiano

Julien Grenet, economista, professor associado da Escola de Economia de Paris

Ulrike Guérot, cientista político, professor da Universidade do Danúbio, Áustria

Gabor Halmai, advogado, professor do Instituto Universitário Europeu de Florença, Itália

Pierre-Cyrille Hautcoeur, economista, diretor de estudo da EGESS e professor da PSE

Stéphanie Hennette, jurista, professora da Universidade de Paris-Nanterre

Rudolf Hickel, economista, professor da Universidade de Bremen, Alemanha

Mario Hübler, Secretário Geral da Fundação Italiani Europei, Itália

Peter Huber, economista

Élise Huillery, economista, professora da Universidade Paris-Dauphine

Simon Ilse, membro da Fundação Heinrich Böll Stiftung, Alemanha

Liora Israel, socióloga, professora de sociologia na EHESS

Michael Jacobs, economista, professor da Universidade de Sheffield, Reino Unido

Yannick Jadot, deputado no Parlamento Europeu, Europe Ecology Greens

Luis Jimena Quesada, professor da Universidade de Valência, antigo Presidente do Comitê Europeu dos Direitos Sociais

Christian Joerges, professor de Direito na Hertie School em Berlim, Alemanha

Kädtler Jürgen, Diretor da Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI), Georg-August-Universität, Alemanha

Iphigénie Kamtsidou, professora da Universidade de Thessaloniki, Presidente do Centro Nacional de Administração Públical, Grécia

Jakob Kapeller, Economista, Diretor do Instituto para Análise Abrangente da Economia, Johannes Kepler University, Linz, Áustria

Pascale Laborier, cientista político, professor da Universidade Paris-Nanterre

Justine Lacroix, cientista política, professora da Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Sylvie Lambert, diretora de pesquisa do INRA

Camille Landais, economista, professor da London School of Economics, Reino Unido

Sandra Laugier, filósofa, professora da Universidade Paris 1-Sorbonne

Didier Le Bret, diplomata

Rémi Lefebvre, cientista político, professor da Universidade de Lille

Steffen Lehndorff, Economista, Pesquisador no Instituto de Trabalho e Qualificação da Universidade de Duisburg-Essen, Alemanha

Nicolas Leron, cientista político, pesquisador associado do Centro de Estudos Europeus de Sciences Po Paris

Ulrike Liebert, cientista político, professor em Bremen, Alemanha

Pascal Lokiec, jurista, professor da Universidade Paris 1 Panthéon Sorbonne

Philippe Maddalon, advogado, professor da Universidade Paris 1-Sorbonne

Mikael Madsen, advogado, professor da Universidade de Copenhague, Dinamarca

Paul Magnette, Presidente da Câmara de Charleroi, membro do Partido Socialista Belga

Maria Malatesta, historiadora, professora da Universidade de Bolonha, Itália

Francesco Martucci, jurista, professor da Universidade Paris 2

Frédérique Matonti, cientista político, professor da Universidade Paris 1-Sorbonne

Dominique Meda, socióloga, professora da Universidade Paris Dauphine

Robert Menasse, escritor, tradutor e ensaísta, Áustria

Wolfgang Merkel, cientista político, professor do Wissenschaftszentrum Berlin para Sozialforschung (WZB), Alemanha

Sophie Meunier, cientista política, diretora do programa Europa na Universidade de Princeton, Estados Unidos

Zoltan Miklosi, cientista político, professor da Universidade Central Européia de Budapeste, Hungria

Eric Millard, professor de Direito na Universidade de Paris-Nanterre

Robert Misik, jornalista e escritor, Áustria

Éric Monnet, economista, professor associado da Escola de Economia de Paris

Alberto Montero, deputado do Podemos e Professor de Economia na Universidade de Málaga, Espanha

Daniel Mouchard, cientista político, professor da Universidade Sorbonne-Nouvelle

Ulrich Mückenberger, advogado, professor da Universidade de Bremen, Alemanha

Jan-Wener Muller, cientista político, professor da Universidade de Princeton, Estados Unidos

Olivier Nay, professor de Ciências Políticas em Paris 1-Sorbonne

Sighard Neckel, professor da Universidade de Hamburgo, Alemanha

Fernanda Nicola, advogada, professora da American University em Washington, EUA

Silke Ötsch, sociólogo, Priv.-Doz., Innsbruck, Áustria

Walter Ötsch, Economista, Professor de Economia, Instituto de Economia, Cusanus Hochschule, Alemanha

Bruno Palier, cientista político, diretor de pesquisa do CNRS, Sciences Po Paris

Mazarine Pingeot, escritora e professora da Universidade Paris 8

Martin Pigeon, investigador sénior do Observatório Europeu de Empresas, Bélgica

Thomas Piketty, economista, diretor de estudos da EHESS

Sébastien Platon, jurista, professor da Universidade de Bordeaux

Thomas Porcher, economista, co-fundador da Place Publique

Christophe Prochasson, historiador, presidente da École des Hautes Études en Sciences Sociales

Thomas Ribemont, Presidente da Ação Contra a Fome

Julie Ringelheim, advogada, professora da Universidade Católica de Lovaina, Bélgica

Daniel Roche, historiador, professor do Collège de France

Pierre Rosanvallon, historiador, professor do Collège de France

Ruth Rubio Marin, advogada, professora da Universidade de Sevilha, Espanha

Guillaume Sacriste, cientista político, professor da Universidade Paris 1-Sorbonne

Emmanuel Saez, economista, professor da Universidade de Berkeley, Estados Unidos

Gisele Sapiro, socióloga, diretora de estudos do EHESS e diretora de pesquisa do CNRS

Francesco Saraceno, economista, diretor de pesquisa da OFCE, Sciences Po Paris

Thomas Sauer, economista, membro do ATTAC, professor do Ernst-Abbe-Hochschule em Jena, Alemanha

Patrick Savidan, filósofo e fundador do Observatório da Desigualdade

Frédéric Sawicki, cientista político, professor da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Axel Schäffer, deputado do SPD, membro do Comitê do Bundestag na Europa, Alemanha

Alan Scott, sociólogo, professor da Universidade da Nova Inglaterra, Austrália, e da Universidade de Innsbruck, Áustria

Thomas Sterner, professor em Gotemburgo, Suécia

Julien Talpin, cientista político, pesquisador do CNRS

Stéphane Troussel, PS Presidente do Conselho Geral de Seine-Saint-Denis

Laurence Tubiana, Professora Associada da Sciences Po Paris

Boris Vallaud, MP, membro do Partido Socialista

Fernando Vasquez, antigo membro da DG Emprego da Comissão Europeia, Portugal

Antoine Vauchez, cientista político, diretor de pesquisa do CNRS

Brigitte Young, economista, professora emérita de economia política internacional, Universidade de Münster, Alemanha

Gabriel Zucman, economista, professor da Universidade de Berkeley, Estados Unidos

(1) Este Manifesto - publicado quase simultaneamente em Dezembro de 2018 nos jornais Le Monde, Die Welt, La Repubblica, The Guardian, Le Soir, La Vanguardia, Politiken, Der Standart, TAZ e PÚBLICO entre outros - foi dinamizado por um grupo composto por Thomas Piketty, Guillaume Sacriste, Lucas Chancel, Anne-Laure Delatte, Stéphanie Hennette, e Antoine Vauchez e recolheu de imediato a adesão de 122 personalidades de toda a Europa e de fora dela. A petição pública que acompanhou o seu lançamento recolheu nos dois primeiros dias quase 10.000 assinaturas. Ver o conjunto de documentos relativos a esta iniciativa no site www.tdem.eu.

