A anglosfera do caos

Providence, Rhode Island, EUA. — É fim da manhã na América, e há poucos minutos os estado-unidenses que estivessem a prestar atenção à televisão puderam ver uma coisa insólita: a visita à Casa Branca dos líderes democráticos na Casa dos Representantes e no Senado, para uma foto de circunstância, acabou numa briga verbal ao vivo entre o Presidente Trump e o Congresso, sob o olhar (e o silêncio) do vice-presidente. No fim da conversa, Trump ameaçou o Congresso e o país com o encerramento da administração federal — “government shutdown”, na terminologia daqui — caso não lhe dêem dinheiro para ele fazer o seu muro na fronteira com o México (que ele prometeu em campanha que seriam os mexicanos a pagar). Vale a pena citar diretamente a sua tirada perante Chuck Shumer, líder dos democratas no Senado, ao vivo e perante as câmaras: “Sabes que mais, Chuck? Tens toda a razão. Se eu não tiver aquilo que eu quero, de uma forma ou de outra, seja através de vocês [no Congresso], através dos militares, ou seja como for, eu fecho o governo. E fecho o governo com orgulho”.

Quando isto aconteceu, o outro tema nas primeiras páginas dos jornais e nos alinhamentos dos noticiários era — coisa rara e reveladora num espaço mediático que só fala do que se passa no resto do mundo quando há uma catástrofe — o "Brexit". Os comentadores habituais dos canais americanos têm dificuldade em explicar os pormenores do processo de saída do Reino Unido da União Europeia (e quem não tem?) mas percebiam o suficiente do assunto para perceber que Theresa May retirou a sua proposta de acordo do Parlamento britânico e se lançou de novo num périplo por algumas capitais europeias para implorar por uma qualquer concessão que lhe permitisse salvar face, e que nada disso se parece nem de longe com a reafirmação de soberania que o "Brexit" era suposto ser.

PUB

Se os americanos seguissem as notícias do Parlamento britânico como seguem as da Casa Branca talvez tivessem visto um outro vídeo que era talvez tão extraordinário quanto as imagens da discussão entre Trump e o Congresso dos EUA. Em Londres, no Parlamento, o número 2 do governo de Theresa May apelava aos deputados para que votassem a favor o acordo que a sua chefe conseguira até que o Presidente do Parlamento (do mesmo partido que o ministro) se vê forçado a notar: “deixem-me apenas dizer ao senhor ministro, a quem tenho estado a ouvir com muito cuidado, que é difícil votarmos a favor de qualquer coisa se vocês se recusam a trazer essa coisa a votos”, para depois acrescentar perante as risadas dos deputados, “gostaria muito de poder ajudar o honorável cavalheiro, mas esta é uma realidade tão óbvia que até me espanta ter de a mencionar; mas pelos vistos tenho de fazê-lo”.

PUB

Este duplo episódio transatlântico permite-nos desvendar uma importante novidade do projeto nacional-populista que levou de vencida o Reino Unido e os EUA em 2016. Os brexiteiros, e depois Trump, eram supostos defensores da soberania popular, e em particular da supremacia parlamentar, nos seus respectivos países. Afinal vemos que não era de todo assim. À primeira vista de dificuldades, não é contra as instituições supranacionais que eles se posicionam. É contra o próprio Congresso dos EUA e contra o Parlamento de Westminster. Por isso Theresa May foi a tribunal contra a possibilidade de apresentar qualquer acordo com a UE ao parlamento que sustenta o seu governo, e mesmo tendo perdido em tribunal, mais facilmente retirou a proposta do acordo de "Brexit" de votação do que aceitou ouvir o que o seu parlamento lhe teria a dizer. E por isso Trump faz birra em frente às câmaras de televisão, confrontando o Congresso com a ameaça de fechar o governo ou a insinuação de que conseguirá que o Exército lhe faça aquilo que o Congresso não quer aprovar.

PUB

Por detrás desse desprezo pelos parlamentos está um facto inconveniente que os nacionais-populistas tentaram ocultar por detrás da sua retórica: o desprezo pelo povo e pelo seu voto. Na verdade, os nacionais-populistas só gostam do povo para subir ao poder. Quando o povo muda de ideias e vota de outra maneira, como aconteceu nas eleições em que Theresa May perdeu a maioria ou nas recentes eleições congressionais nos EUA, os nacionais-populistas proclamam que a “verdadeira” vontade popular é a última que lhes dá jeito: a vontade popular de 2016 é ótima; a de 2018 têm medo de perguntar.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também isto não é surpreendente. Para ganharem as “vontades populares” de 2016, os nacionais-populistas tiveram de prometer tudo e o seu contrário: ia haver uma mudança radical, mas não se ia sentir diferença nenhuma; era preciso fugir de uma todo-poderosa UE, mas a UE estava à beira do colapso e o Reino Unido detinha os trunfos todos nas negociações de saída; vamos construir um muro nos EUA e são os mexicanos que vão pagar as custas. Ainda antes de as pessoas se aperceberem que estas promessas não se aguentam, a própria realidade acaba por demonstrar que elas não se podem aguentar.

E isto diz-nos muito sobre o que vão ser os próximos meses, e talvez anos, nos EUA e no Reino Unido: evitar encarar a realidade, fugir para a frente, procurar outros culpados e, em caso de necessidade, gritar que foram traídos pelas costas. Nada que uns livros de história não ensinassem, com menos consequências do que termos umas aulas de história ao vivo sobre como democracias orgulhosas se desmoronam e trazem atrás de si o pouco de estabilidade internacional que se construiu no pós-guerra e após a queda do muro de Berlim.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

PUB