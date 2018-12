Theresa May vai enfrentar moção de desconfiança e pode cair já hoje

Foram entregues as 48 cartas necessárias para desencadear uma moção de desconfiança no Partido Conservador à primeira-ministra e líder conservadora, Theresa May. A votação vai ser realizada ainda hoje, entre as 18h e as 20h.

Para se iniciar um processo deste género no Partido Conservador é necessário que pelo menos 15% dos deputados tories enviem cartas a pedir a moção de desconfiança ao Comité 1922, que representa os deputados que não têm cargos governamentais. O líder do comité, Graham Brady, anunciou nesta manhã que já tem em mãos as cartas suficientes.

Esta hipótese foi sendo levantada pelos media britânicos desde que May adiou a votação decisiva no Parlamento sobre o acordo sobre o “Brexit” que alcançou com Bruxelas.

Agora, a primeira-ministra vai necessitar que pelo menos 158 deputados tories a apoiem para sobreviver e, dessa feita, ganhar imunidade política durante 12 meses.

Aquando do anúncio do acordo negociado com a União Europeia sobre a relação futura entre os dois blocos, e perante intensa oposição interna ao mesmo, a possibilidade de uma moção de desconfiança foi sendo também levantada. Mas os media e analistas garantiam que muito dificilmente, naquela altura, a primeira-ministra poderia cair.

No entanto, depois da marcha atrás em relação à votação parlamentar sobre o acordo, e todo o caos político em que se tornou o processo de saída do Reino Unido da UE (que está marcada para dia 29 de Março), torna difícil medir o apoio que May terá no interior do partido neste momento.

Nesta terça-feira, Theresa May realizou várias viagens-relâmpago para se encontrar com líderes europeus. O objectivo era reabrir a negociação do acordo estabelecido com Bruxelas e, dessa forma, tentar garantir a sua aprovação no Parlamento britânico. No entanto, a mensagem que chegou da UE é a de que não há qualquer espaço para renegociação.

E agora?

Os deputados conservadores vão agora votar pela saída ou permanência de May na liderança do partido. Se perder, terá de demitir-se e não poderá avançar às eleições internas que se seguirem. Se ganhar mantém-se e ganha imunidade política durante os próximos 12 meses.

No cenário de queda de May, será marcada uma disputa para decidir quem a substitui na liderança do partido. O seu substituto torna-se primeiro-ministro, mas não são marcadas eleições gerais automaticamente.

Se vários candidatos se apresentarem, é realizada uma votação secreta entre os deputados conservadores para reduzir este número. O candidato com menos votos é removido e os deputados conservadores voltam a votar. O processo é repetido, todas as terças-feiras e quintas-feiras, até que restem apenas dois candidatos.

Estes dois candidatos são depois submetidos a uma votação alargada a todos os membros do Partido Conservador. Os votantes têm de ser membros do partido há mais de três meses.

