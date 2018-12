May sobrevive a moção de desconfiança

Em pleno turbilhão do "Brexit", a primeira-ministra britânica, Theresa May, acaba de passar um dos mais duros testes da sua atribulada liderança, conseguindo sobreviver à moção de desconfiança que lhe foi lançada por membros do seu Partido Conservador por 200 contra 117 votos.

Os 317 deputados votaram entre as 18h e as 20h: os resultados foram anunciados às 21h por Graham Brady, presidente do comité 1992 (grupo parlamentar tory).

Foi Brady que anunciou pela manhã ter recebido as cartas necessárias para lançar esta moção. May, que esta semana adiou a votação do acordo de "Brexit" na Câmara dos Comuns para evitar uma anunciada derrota, precisava do apoio de 158 eleitos do seu partido para evitar a abertura de uma corrida interna à sua sucessão. Agora, ganhou uma relativa folga, não podendo voltar a ser desafiada durante um ano.

Quinta-feira May é esperada no Conselho Europeu onde dará conta das suas "preocupações" e "expectativas" quanto à aprovação ou chumbo do acordo de saída do Reino Unido entre os deputados. Depois, os restantes chefes de Estado e de Governo avaliarão o que podem fazer para apoiar a primeira-ministra e evitar um "Brexit" sem acordo.

