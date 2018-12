Detidas quatro pessoas "próximas" do suspeito do ataque em Estrasburgo

Quatro pessoas "próximas" do suspeito do ataque no mercado de Natal, em Estrasburgo, identificado como Chérif C., de 29 anos, foram detidas, anunciou nesta quarta-feira o procurador de Paris, Rémy Heitz.

"As detenções continuam em curso", disse o chefe do departamento antiterrorista do Ministério Público, numa altura em que decorre uma operação policial para localizar o homem, que, na terça-feira, disparou sobre várias pessoas, matando duas pessoas e ferindo 12 (uma em estado de morte cerebral).

Este responsável disse que está em aberto a possibilidade de ter havido motivação terrorista — várias testemunhas disseram ter ouvido o suspeito gritar "Allahu Akbar" (Deus é grande, em árabe) antes de disparar.

PUB

PUB

PUB

"Tendo em conta o local, o modo de operar, o perfil e testemunhos recolhidos junto de pessoas, o departamento antiterrorista do MP de Paris tomou conta da investigação", disse.

Para já, o Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

Prudência na atribuição do motivo do ataque

O suspeito foi identificado como Chérif C., nascido em Estrasburgo em 1989, e estava referenciado pelos serviços secretos franceses desde 2016 por suspeita de radicalização, mas até ao momento, e de acordo com o perfil que o jornal Le Monde fez, não há referência sobre que tipo de radicalização.

O jornal diz que a atenção dos serviços secretos e policiais se deveu à crescente violência dos seus crimes, 27 ao todo, entre roubos e actos descritos como de violência, e à quantidade destes. Em França esteve preso entre 2013 e 2016, e em 2016 esteve preso na Alemanha por roubo. As autoridades referem que na prisão poderá ter radicalizado a sua prática religiosa.

Por outro lado, numa entrevista a uma estação de rádio, o secretário de Estado do Interior, Laurent Nunez, pediu cautela sobre os motivos do ataque. Explicou que a "radicalização" do suspeito "nunca foi conhecida por delitos ligados a terrorismo" e desmentiu uma informação posta a circular de que Chérif C. fez uma passagem pela Síria.

Na entrevista, o secretário de Estado pediu prudência na atribuição de um motivo para o ataque.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de se pôr em fuga.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para “emergência por atentado”, com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilizando meios de combate antiterrorismo.

A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu, recebendo sessões plenárias uma vez por mês.

PUB