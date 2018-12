Fidelidade compra antiga Feira Popular de Lisboa por 238,5 milhões

A venda dos terrenos da antiga Feira Popular de Lisboa, em Entrecampos, que já tinha sido adiada três vezes perante as dúvidas do Ministério Público à operação, foi fechada esta manhã em hasta pública promovida pela Câmara Municipal de Lisboa. A Fidelidade licitou e arrematou os três lotes que foram à praça e, pouco depois do fim da hasta, a seguradora anunciou em comunicado que vai ali construir a sua sede.

A Fidelidade comprou a antiga Feira Popular de Lisboa por 238,5 milhões, uma operação que rendeu assim quase 274 milhões de euros à Câmara de Lisboa, 85 milhões acima do preço base estabelecido pela autarquia. O PÚBLICO apurou ainda que a empresa arrematou ainda um terreno na Avenida Álvaro País por 35,4 milhões de euros.

Estavam três empresas interessadas na hasta: Fidelidade Property, Dragon Method e MPEP.

Para o espaço da antiga Feira Popular a câmara prevê um centro empresarial, espaços verdes e 279 fogos de habitação – que, ao contrário dos que serão construídos na Avenida das Forças Armadas, não se destinam ao Programa de Renda Acessível, e portanto poderão ser arrendados ou vendidos a preços de mercado.

A venda foi adiada depois de, em Novembro, a procuradora do Ministério Público junto do Tribunal Central Administrativo Sul ter levantado dúvidas sobre a legalidade da operação. Um dos pontos questionados pela procuradora diz respeito à percentagem de habitação prevista para os lotes da antiga feira. Em 2015, a câmara, depois de uma recomendação na assembleia, deliberou que ali haveria um mínimo de 25% de habitação. A hasta pública deste ano só prevê pouco mais de 23%, algo que a procuradora do Ministério Público entende como ilegal face à decisão de há três anos. A autarquia argumenta que, uma vez que as duas hastas públicas de 2015 falharam e que em 2018 já foram tomadas novas decisões, aquela obrigação dos 25% também caiu.

