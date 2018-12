2016 – Iraque

Nadia Murad

Em 2014, o EI assassinou todos os homens da sua aldeia. Todas as jovens – incluindo Nadia e as suas irmãs – foram raptadas e exploradas para fins de escravatura sexual. Em Setembro de 2014, Nadia conseguiu fugir com a ajuda de uma família vizinha e desde então tem sido uma voz activa na denúncia do tráfico de seres humanos.