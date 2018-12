Farfetch compra Stadium Goods, um retalhista de sapatilhas sui generis

A Farfetch fechou um acordo para comprar a Stadium Goods, uma plataforma de venda online especializada em sapatilhas e streetwear, segundo foi anunciado esta quarta-feira. O negócio deverá ficar fechado no primeiro trimestre de 2019, permitindo à empresa liderada por José Neves adquirir uma startup criada em 2015 e que está avaliada em 250 milhões de euros (cerca de 220,2 milhões de euros ao câmbio actual). O pagamento será feito em dinheiro e acções da Farfetch, em montantes que ainda serão determinados até à negociação final.

"Estamos felizes por dar as boas-vindas à Stadium Goods à família Farfetch. Já tínhamos colaborado com a equipa deles através do nosso marketplace e para nós é claro que as duas empresas são capazes de potenciar as forças de cada um de modo a aumentar as respectivas quotas num segmento de rápido crescimento dentro da moda de luxo", afirma o fundador da empresa, num comunicado.

PUB

A Stadium Goods é um retalhista sui generis porque além de vender material premium especializou-se também na comercialização de "stock morto", isto é, artigos novos, nunca usados, em segunda mão. No início de 2017, a empresa tinha angariado 4,6 milhões de dólares de investimento. Um ano depois, estava na mira da LVMH, o grupo que gere marcas como a Louis Vuitton.

PUB

PUB